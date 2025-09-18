Club Brugge sentenció con goleada 4-1 a Mónaco

El volante de Mónaco Maghnes Akliouche desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 9 del primer tiempo.
Nicolo Tresoldi tuvo una gran actuación. El atacante de Club Brugge brilló al convertir 1 gol, patear 8 veces y dar 23 pases correctos.
También tuvo buen desempeño Carlos Forbs. El volante de Club Brugge realizó 27 pases correctos y se animó a patear 4 veces.
El DT de Club Brugge, Nicky Hayen, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Simon Mignolet en el arco; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele y Bjorn Meijer en la línea defensiva; Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Carlos Forbs, Hans Vanaken y Christos Tzolis en el medio; y Nicolo Tresoldi en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Adolf Hutter salió con una disposición táctica 4-4-2 con Philipp Köhn bajo los tres palos; Vanderson, Eric Dier, Christian Mawissa y Caio Henrique en defensa; Maghnes Akliouche, Aladji Bamba, Lamine Camara y Takumi Minamino en la mitad de cancha; y Mika Biereth y Folarin Balogun en la delantera.
Simone Sozza fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Club Brugge enfrentará de visitante a Atalanta, mientras que Mónaco jugará de local frente a Manchester City.
Cambios en Club Brugge
- 18′ 1T – Salió Simon Mignolet por Nordin Jackers
- 60′ 2T – Salieron Bjorn Meijer por Joaquin Seys y Carlos Forbs por Mamadou Diakhon
- 80′ 2T – Salieron Joel Ordóñez por Jorne Spileers y Raphael Onyedika por Lynnt Audoor
Amonestados en Club Brugge:
- 10′ 1T Simon Mignolet (Conducta antideportiva) y 21′ 2T Hans Vanaken (Conducta antideportiva)
Cambios en Mónaco
- 45′ 2T – Salieron Caio Henrique por Thilo Kehrer y Aladji Bamba por Mamadou Coulibaly
- 63′ 2T – Salieron Mika Biereth por George Ilenikhena y Folarin Balogun por Ansu Fati
- 76′ 2T – Salió Christian Mawissa por Kassoum Ouattara
Amonestados en Mónaco:
- 41′ 1T Christian Mawissa (Insultar o desaprobar al árbitro) y 27′ 2T Mamadou Coulibaly (Conducta antideportiva)