Club Brugge sentenció con goleada 4-1 a Mónaco

Club Brugge logró un buen triunfo como local ante Mónaco (4-1), en el duelo disputado por la fecha 1 de la Champions. Los goles del partido para el local los anotaron Nicolo Tresoldi (31′ 1T), Raphael Onyedika (38′ 1T), Hans Vanaken (42′ 1T) y Mamadou Diakhon (29′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Ansu Fati (46′ 2T).

El volante de Mónaco Maghnes Akliouche desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 9 del primer tiempo.

Nicolo Tresoldi tuvo una gran actuación. El atacante de Club Brugge brilló al convertir 1 gol, patear 8 veces y dar 23 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Carlos Forbs. El volante de Club Brugge realizó 27 pases correctos y se animó a patear 4 veces.

El DT de Club Brugge, Nicky Hayen, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Simon Mignolet en el arco; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele y Bjorn Meijer en la línea defensiva; Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Carlos Forbs, Hans Vanaken y Christos Tzolis en el medio; y Nicolo Tresoldi en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Adolf Hutter salió con una disposición táctica 4-4-2 con Philipp Köhn bajo los tres palos; Vanderson, Eric Dier, Christian Mawissa y Caio Henrique en defensa; Maghnes Akliouche, Aladji Bamba, Lamine Camara y Takumi Minamino en la mitad de cancha; y Mika Biereth y Folarin Balogun en la delantera.

Simone Sozza fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Club Brugge enfrentará de visitante a Atalanta, mientras que Mónaco jugará de local frente a Manchester City.

Cambios en Club Brugge

18′ 1T – Salió Simon Mignolet por Nordin Jackers

60′ 2T – Salieron Bjorn Meijer por Joaquin Seys y Carlos Forbs por Mamadou Diakhon

80′ 2T – Salieron Joel Ordóñez por Jorne Spileers y Raphael Onyedika por Lynnt Audoor

Amonestados en Club Brugge:

10′ 1T Simon Mignolet (Conducta antideportiva) y 21′ 2T Hans Vanaken (Conducta antideportiva)

Cambios en Mónaco

45′ 2T – Salieron Caio Henrique por Thilo Kehrer y Aladji Bamba por Mamadou Coulibaly

63′ 2T – Salieron Mika Biereth por George Ilenikhena y Folarin Balogun por Ansu Fati

76′ 2T – Salió Christian Mawissa por Kassoum Ouattara

Amonestados en Mónaco: