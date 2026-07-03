EN VIVO | Colombia vs. Ghana: sigue el minuto a minuto del duelo que definirá al rival de Suiza

El encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final, da inicio a las 19.30 horas (de Guatemala) y define al rival de Suiza, que previamente eliminó a Argelia para asegurar su lugar entre los 16 mejores del torneo.

Es el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en una competición absoluta organizada por la FIFA.

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, alcanzó esta fase tras superar la ronda de grupos con un equipo que mantiene la base del proceso iniciado en las eliminatorias sudamericanas. La selección cafetera apuesta por el control del balón, la solidez defensiva y la velocidad por las bandas para intentar avanzar a la siguiente ronda.

Ghana, por su parte, afronta el compromiso con un plantel de gran despliegue físico y juego vertical, características que le permitieron clasificarse a la fase de eliminación directa. Buena parte de sus futbolistas milita en las principales ligas europeas.

Prensa Libre lleva el minuto a minuto del encuentro con las alineaciones confirmadas, las principales incidencias y la actualización del marcador desde el Estadio Kansas City.