Las estadísticas del encuentro entre Colombia y Bolivia :



Posesión:

Colombia (36%)

VS

Bolivia (64%)

(36%) VS (64%) Tiros al arco:

Colombia (5)

VS

Bolivia (6)

(5) VS (6) Fouls cometidos:

Colombia (10)

VS

Bolivia (7)

(10) VS (7) Pases Correctos:

Colombia (422)

VS

Bolivia (193)

(422) VS (193) Pases Incorrectos:

Colombia (53)

VS

Bolivia (28)

(53) VS (28) Recuperaciones:

Colombia (15)

VS

Bolivia (9)

(15) VS (9) Tarjetas Amarillas:

Colombia (1)

VS

Bolivia (1)

(1) VS (1) Tiros Libres:

Colombia (3)

VS

Bolivia (3)

Así llegan Colombia y Bolivia

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Colombia en partidos

Colombia llega con resultado de empate, 1-1, ante Argentina. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Bolivia en partidos

Bolivia llega triunfante luego de ver caer a Chile con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El local se ubica en el sexto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (5 PG – 2 PE – 9 PP).

El juez seleccionado para el partido en el estadio el Metropolitano fue Darío Herrera.

Formación de Colombia hoy

Néstor Lorenzo propuso una alineación 4-4-2 con Camilo Vargas en el arco; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica como defensores; Richard Rios, Jefferson Lerma, Jhon Arias y James Rodrí­guez como centrocampistas; y Jhon Córdoba y Luis Díaz como delanteros.

Formación de Bolivia hoy

Por su parte, Oscar Villegas se decidió por un esquema 4-3-3, con Carlos Lampe defendiendo el arco; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, José Sagredo como zagueros; Robson Tome, Ervin Vaca y Gabriel Villamil en el centro del campo; y con Moisés Paniagua, Miguel Terceros y Roberto Fernández como atacantes.