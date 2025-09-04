Las estadísticas del encuentro entre Colombia y Bolivia :
-
Posesión:
Colombia (36%)
VS
Bolivia (64%)
-
Tiros al arco:
Colombia (5)
VS
Bolivia (6)
-
Fouls cometidos:
Colombia (10)
VS
Bolivia (7)
-
Pases Correctos:
Colombia (422)
VS
Bolivia (193)
-
Pases Incorrectos:
Colombia (53)
VS
Bolivia (28)
-
Recuperaciones:
Colombia (15)
VS
Bolivia (9)
-
Tarjetas Amarillas:
Colombia (1)
VS
Bolivia (1)
-
Tiros Libres:
Colombia (3)
VS
Bolivia (3)
Así llegan Colombia y Bolivia
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Colombia en partidos
Colombia llega con resultado de empate, 1-1, ante Argentina. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Bolivia en partidos
Bolivia llega triunfante luego de ver caer a Chile con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.
El local se ubica en el sexto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (5 PG – 2 PE – 9 PP).
El juez seleccionado para el partido en el estadio el Metropolitano fue Darío Herrera.
Formación de Colombia hoy
Néstor Lorenzo propuso una alineación 4-4-2 con Camilo Vargas en el arco; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica como defensores; Richard Rios, Jefferson Lerma, Jhon Arias y James Rodríguez como centrocampistas; y Jhon Córdoba y Luis Díaz como delanteros.
Formación de Bolivia hoy
Por su parte, Oscar Villegas se decidió por un esquema 4-3-3, con Carlos Lampe defendiendo el arco; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, José Sagredo como zagueros; Robson Tome, Ervin Vaca y Gabriel Villamil en el centro del campo; y con Moisés Paniagua, Miguel Terceros y Roberto Fernández como atacantes.