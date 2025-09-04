EN VIVO:

Las estadísticas del encuentro entre Colombia y Bolivia :

  • Posesión:
    Colombia (36%)
    VS
    Bolivia (64%)
  • Tiros al arco:
    Colombia (5)
    VS
    Bolivia (6)
  • Fouls cometidos:
    Colombia (10)
    VS
    Bolivia (7)
  • Pases Correctos:
    Colombia (422)
    VS
    Bolivia (193)
  • Pases Incorrectos:
    Colombia (53)
    VS
    Bolivia (28)
  • Recuperaciones:
    Colombia (15)
    VS
    Bolivia (9)
  • Tarjetas Amarillas:
    Colombia (1)
    VS
    Bolivia (1)
  • Tiros Libres:
    Colombia (3)
    VS
    Bolivia (3)
Así llegan Colombia y Bolivia

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Colombia en partidos

Colombia llega con resultado de empate, 1-1, ante Argentina. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Bolivia en partidos

Bolivia llega triunfante luego de ver caer a Chile con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El local se ubica en el sexto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (5 PG – 2 PE – 9 PP).

El juez seleccionado para el partido en el estadio el Metropolitano fue Darío Herrera.

Formación de Colombia hoy

Néstor Lorenzo propuso una alineación 4-4-2 con Camilo Vargas en el arco; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica como defensores; Richard Rios, Jefferson Lerma, Jhon Arias y James Rodrí­guez como centrocampistas; y Jhon Córdoba y Luis Díaz como delanteros.

Formación de Bolivia hoy

Por su parte, Oscar Villegas se decidió por un esquema 4-3-3, con Carlos Lampe defendiendo el arco; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, José Sagredo como zagueros; Robson Tome, Ervin Vaca y Gabriel Villamil en el centro del campo; y con Moisés Paniagua, Miguel Terceros y Roberto Fernández como atacantes.

