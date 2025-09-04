EN VIVO: Victoria parcial deArgentina sobre Venezuela en el estadio el Monumental

Con gol de Lionel Messi el conjunto local gana 3 a 0 y mantiene su arco invicto.

Las estadísticas del encuentro entre Argentina y Venezuela :



Posesión:

Argentina (27%)

VS

Venezuela (73%)

(27%) VS (73%) Tiros al arco:

Argentina (9)

VS

Venezuela (1)

(9) VS (1) Fouls cometidos:

Argentina (9)

VS

Venezuela (13)

(9) VS (13) Pases Correctos:

Argentina (790)

VS

Venezuela (195)

(790) VS (195) Pases Incorrectos:

Argentina (49)

VS

Venezuela (67)

(49) VS (67) Recuperaciones:

Argentina (10)

VS

Venezuela (7)

(10) VS (7) Tarjetas Amarillas:

Argentina (1)

VS

Venezuela (2)

(1) VS (2) Tiros Libres:

Argentina (2)

VS

Venezuela (1)

Así llegan Argentina y Venezuela

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Argentina en partidos

Argentina igualó 1-1 frente a Colombia. En las 4 jornadas previas, no registra ni una sola derrota y ha ganado todos los juegos anteriores al último. Ha logrado convertir 8 goles y le han anotado 2.

Últimos resultados de Venezuela en partidos

Venezuela perdió ante Uruguay por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 8.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 35 puntos (11 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (4 PG – 6 PE – 6 PP).

Piero Maza Gómez fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Monumental.

Formación de Argentina hoy

El entrenador Lionel Scaloni salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Emiliano Martínez en la portería; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en la línea defensiva; Franco Mastantuono, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada en el mediocampo; y Lionel Messi y Julián Álvarez en el ataque.

Formación de Venezuela hoy

Por su parte, Fernando Batista paró en el campo una estrategia 5-3-2 con Rafael Romo en el arco; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Ángel Navarro como defensa; Eduard Bello, Tomás Rincón y Cristian Cásseres Jr. en la mitad; y con Jefferson Savarino y Salomón Rondón en la delantera.