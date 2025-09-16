EN VIVO: Por dos goles de diferencia, Arsenal se impone a Athletic Bilbao

Las estadísticas del encuentro entre Athletic Bilbao y Arsenal de la Champions:
-
Posesión:
Athletic Bilbao (64%)
VS
Arsenal (36%)
-
Tiros al arco:
Athletic Bilbao (8)
VS
Arsenal (5)
-
Fouls cometidos:
Athletic Bilbao (18)
VS
Arsenal (15)
-
Pases Correctos:
Athletic Bilbao (187)
VS
Arsenal (425)
-
Pases Incorrectos:
Athletic Bilbao (46)
VS
Arsenal (74)
-
Recuperaciones:
Athletic Bilbao (14)
VS
Arsenal (3)
-
Tarjetas Amarillas:
Athletic Bilbao (1)
VS
Arsenal (3)
-
Tiros Libres:
Athletic Bilbao (1)
VS
Arsenal (2)
Donatas Rumsas fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Catedral.
Formación de Athletic Bilbao hoy
El entrenador Ernesto Valverde salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Unai Simón en la portería; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en la línea defensiva; Mikel Jaureguizar, Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en el mediocampo; y Iñaki Williams en el ataque.
Formación de Arsenal hoy
Por su parte, Mikel Arteta paró en el campo una estrategia 4-3-3 con David Raya en el arco; Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori como defensa; Declan Rice, Martín Zubimendi y Mikel Merino en la mitad; y con Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze en la delantera.