EN VIVO: Por dos goles de diferencia, Arsenal se impone a Athletic Bilbao

Las estadísticas del encuentro entre Athletic Bilbao y Arsenal de la Champions:



Posesión:

Athletic Bilbao (64%)

VS

Arsenal (36%)

(64%) VS (36%) Tiros al arco:

Athletic Bilbao (8)

VS

Arsenal (5)

(8) VS (5) Fouls cometidos:

Athletic Bilbao (18)

VS

Arsenal (15)

(18) VS (15) Pases Correctos:

Athletic Bilbao (187)

VS

Arsenal (425)

(187) VS (425) Pases Incorrectos:

Athletic Bilbao (46)

VS

Arsenal (74)

(46) VS (74) Recuperaciones:

Athletic Bilbao (14)

VS

Arsenal (3)

(14) VS (3) Tarjetas Amarillas:

Athletic Bilbao (1)

VS

Arsenal (3)

(1) VS (3) Tiros Libres:

Athletic Bilbao (1)

VS

Arsenal (2)

Donatas Rumsas fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Catedral.

Formación de Athletic Bilbao hoy

El entrenador Ernesto Valverde salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Unai Simón en la portería; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en la línea defensiva; Mikel Jaureguizar, Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en el mediocampo; y Iñaki Williams en el ataque.

Formación de Arsenal hoy

Por su parte, Mikel Arteta paró en el campo una estrategia 4-3-3 con David Raya en el arco; Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori como defensa; Declan Rice, Martín Zubimendi y Mikel Merino en la mitad; y con Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze en la delantera.