EN VIVO: Por dos goles de diferencia, Arsenal se impone a Athletic Bilbao

Deportes

EN VIVO: Por dos goles de diferencia, Arsenal se impone a Athletic Bilbao

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

|

Las estadísticas del encuentro entre Athletic Bilbao y Arsenal de la Champions:

  • Posesión:
    Athletic Bilbao (64%)
    VS
    Arsenal (36%)
  • Tiros al arco:
    Athletic Bilbao (8)
    VS
    Arsenal (5)
  • Fouls cometidos:
    Athletic Bilbao (18)
    VS
    Arsenal (15)
  • Pases Correctos:
    Athletic Bilbao (187)
    VS
    Arsenal (425)
  • Pases Incorrectos:
    Athletic Bilbao (46)
    VS
    Arsenal (74)
  • Recuperaciones:
    Athletic Bilbao (14)
    VS
    Arsenal (3)
  • Tarjetas Amarillas:
    Athletic Bilbao (1)
    VS
    Arsenal (3)
  • Tiros Libres:
    Athletic Bilbao (1)
    VS
    Arsenal (2)

Donatas Rumsas fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Catedral.

Formación de Athletic Bilbao hoy

El entrenador Ernesto Valverde salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Unai Simón en la portería; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en la línea defensiva; Mikel Jaureguizar, Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en el mediocampo; y Iñaki Williams en el ataque.

Formación de Arsenal hoy

Por su parte, Mikel Arteta paró en el campo una estrategia 4-3-3 con David Raya en el arco; Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori como defensa; Declan Rice, Martín Zubimendi y Mikel Merino en la mitad; y con Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze en la delantera.

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS