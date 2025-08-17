EN VIVO: Comenzó el partido entre Athletic Bilbao y Sevilla: 0-0 en el inicio

Posesión:

Athletic Bilbao (39%)

VS

Sevilla (61%)

(39%) VS (61%) Tiros al arco:

Athletic Bilbao (3)

VS

Sevilla (1)

(3) VS (1) Fouls cometidos:

Athletic Bilbao (2)

VS

Sevilla (3)

(2) VS (3) Pases Correctos:

Athletic Bilbao (58)

VS

Sevilla (19)

(58) VS (19) Pases Incorrectos:

Athletic Bilbao (9)

VS

Sevilla (14)

(9) VS (14) Recuperaciones:

Athletic Bilbao (3)

VS

Sevilla (1)

(3) VS (1) Tarjetas Amarillas:

Athletic Bilbao (0)

VS

Sevilla (1)

La previa del encuentro entre

Athletic Bilbao

y

Sevilla

por

LALIGA 2025 – 2026 :



Los Leones y los Sevillistas debutan hoy en la nueva temporada de la Liga. El partido por la primera jornada se juega a las 11:30 horas en el estadio la Catedral.

Francisco Hernández Maeso fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Catedral.

Formación de Athletic Bilbao hoy

El entrenador Ernesto Valverde salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Unai Simón en la portería; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Álex Berenguer y Nico Williams en el mediocampo; y Maroan Sannadi en el ataque.

Formación de Sevilla hoy

Por su parte, Matías Almeyda paró en el campo una estrategia 4-3-3 con Orjan Nyland en el arco; Juanlu Sánchez, Andrés Castrín, Kike Salas, José Ángel Carmona como defensa; Djibril Sow, Nemanja Gudelj y Lucien Agoumé en la mitad; y con Dodi Lukebakio, Akor Adams y Stanis Idumbo en la delantera.