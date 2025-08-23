EN VIVO: Atlético de Madrid y Elche juegan el segundo tiempo para romper el empate 1-1

Empezó el complemento en el estadio el Metropolitano. el Atleti y Elche deberán aprovechar cada situación de peligro para ganar el partido.

Las estadísticas del encuentro entre Atlético de Madrid y Elche de la Liga:



Posesión:

Atlético de Madrid (49%)

VS

Elche (51%)

(49%) VS (51%) Tiros al arco:

Atlético de Madrid (4)

VS

Elche (2)

(4) VS (2) Fouls cometidos:

Atlético de Madrid (9)

VS

Elche (5)

(9) VS (5) Pases Correctos:

Atlético de Madrid (265)

VS

Elche (221)

(265) VS (221) Pases Incorrectos:

Atlético de Madrid (57)

VS

Elche (62)

(57) VS (62) Recuperaciones:

Atlético de Madrid (9)

VS

Elche (20)

(9) VS (20) Tarjetas Amarillas:

Atlético de Madrid (0)

VS

Elche (2)

(0) VS (2) Tiros Libres:

Atlético de Madrid (0)

VS

Elche (2)

Así llegan Atlético de Madrid y Elche

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid viene de caer por 1 a 2 frente a Espanyol.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche igualó 1-1 ante Betis en la jornada anterior..

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PE).

César Soto Grado fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Metropolitano.

Formación de Atlético de Madrid hoy

El entrenador Diego Simeone salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Jan Oblak en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Thiago Almada en el mediocampo; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en el ataque.

Formación de Elche hoy

Por su parte, Eder Sarabia paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Matías Dituro en el arco; John Donald, David Affengruber, Pedro Bigas, Álvaro Núñez como defensa; Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Marc Aguado y Germán Valera en la mitad; y con Rafael Mir y Alvaro Rodriguez en la delantera.