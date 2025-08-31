EN VIVO: Celta y Villarreal empatan 1 a 1 en el estadio el Estadio de Balaídos

El conjunto local marcó la paridad ante la visita. El gol de Borja Iglesias fue al minuto 93 del encuentro. Nicolas Pépé había abierto el marcador ante el Submarino amarillo, en el minuto 52.

Las estadísticas del encuentro entre Celta y Villarreal de la Liga:



Posesión:

Celta (34%)

VS

Villarreal (66%)

(34%) VS (66%) Tiros al arco:

Celta (5)

VS

Villarreal (4)

(5) VS (4) Fouls cometidos:

Celta (11)

VS

Villarreal (8)

(11) VS (8) Pases Correctos:

Celta (641)

VS

Villarreal (303)

(641) VS (303) Pases Incorrectos:

Celta (86)

VS

Villarreal (23)

(86) VS (23) Recuperaciones:

Celta (21)

VS

Villarreal (9)

(21) VS (9) Tarjetas Amarillas:

Celta (1)

VS

Villarreal (1)

(1) VS (1) Tiros Libres:

Celta (1)

VS

Villarreal (2)

Así llegan Celta y Villarreal

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta igualó 1-1 frente a Betis.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de un triunfo 5 a 0 frente a Girona.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 2 puntos (2 PE – 1 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (2 PG).

Alejandro Quintero González fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Estadio de Balaídos.

Formación de Celta hoy

El entrenador Claudio Giráldez salió a la cancha con una formación 3-6-1 con Ionut Radu en la portería; Javier Rodríguez, Carlos Dominguez y Manu Fernandez en la línea defensiva; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Miguel Román, Sergio Carreira, Iago Aspas y Bryan Zaragoza en el mediocampo; y Pablo Duran en el ataque.

Formación de Villarreal hoy

Por su parte, Marcelino García Toral paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Luiz Júnior en el arco; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín, Sergi Cardona como defensa; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesaña y Alberto Moleiro en la mitad; y con Etta Eyong y Nicolas Pépé en la delantera.