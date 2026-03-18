EN VIVO: Liverpool es el dueño del partido y vence a Galatasaray 4-0

Deportes

EN VIVO: Liverpool es el dueño del partido y vence a Galatasaray 4-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

|

Liverpool aplasta a Galatasaray con una goleada 4-0 en el estadio Anfield, gracias a los goles de Dominik Szoboszlai (24′ 1T), Hugo Ekitike (5′ 2T), Ryan Gravenberch (7′ 2T) y Mohamed Salah (16′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Liverpool y Galatasaray de la Champions:

  • Posesión:
    Liverpool (37%)
    VS
    Galatasaray (63%)
  • Tiros al arco:
    Liverpool (16)
    VS
    Galatasaray (2)
  • Fouls cometidos:
    Liverpool (12)
    VS
    Galatasaray (7)
  • Pases Correctos:
    Liverpool (337)
    VS
    Galatasaray (154)
  • Pases Incorrectos:
    Liverpool (65)
    VS
    Galatasaray (49)
  • Recuperaciones:
    Liverpool (5)
    VS
    Galatasaray (5)

Galatasaray se enfrenta hoy a Liverpool. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Cuartos de Final de la Champions. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Anfield a las 14:00 horas.

Pawel Raczkowski fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Anfield.

Formación de Liverpool hoy

El entrenador Arne Slot salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Alisson en la portería; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en la línea defensiva; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Florian Wirtz en el ataque.

Formación de Galatasaray hoy

Por su parte, Okan Buruk paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Ugurcan Cakir en el arco; Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs como defensa; Lucas Torreira, Mario Lemina, Rolland Sallai, Gabriel Sara y Baris Yilmaz en la mitad; y con Victor Osimhen en la delantera.

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Fútbol Internacional 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS