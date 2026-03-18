EN VIVO: Liverpool es el dueño del partido y vence a Galatasaray 4-0

Liverpool aplasta a Galatasaray con una goleada 4-0 en el estadio Anfield, gracias a los goles de Dominik Szoboszlai (24′ 1T), Hugo Ekitike (5′ 2T), Ryan Gravenberch (7′ 2T) y Mohamed Salah (16′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Liverpool y Galatasaray de la Champions:



Posesión:

Liverpool (37%)

VS

Galatasaray (63%)

(37%) VS (63%) Tiros al arco:

Liverpool (16)

VS

Galatasaray (2)

(16) VS (2) Fouls cometidos:

Liverpool (12)

VS

Galatasaray (7)

(12) VS (7) Pases Correctos:

Liverpool (337)

VS

Galatasaray (154)

(337) VS (154) Pases Incorrectos:

Liverpool (65)

VS

Galatasaray (49)

(65) VS (49) Recuperaciones:

Liverpool (5)

VS

Galatasaray (5)

Galatasaray se enfrenta hoy a Liverpool. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Cuartos de Final de la Champions. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Anfield a las 14:00 horas.

Pawel Raczkowski fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Anfield.

Formación de Liverpool hoy

El entrenador Arne Slot salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Alisson en la portería; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en la línea defensiva; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Florian Wirtz en el ataque.

Formación de Galatasaray hoy

Por su parte, Okan Buruk paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Ugurcan Cakir en el arco; Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs como defensa; Lucas Torreira, Mario Lemina, Rolland Sallai, Gabriel Sara y Baris Yilmaz en la mitad; y con Victor Osimhen en la delantera.