EN VIVO: Liverpool es el dueño del partido y vence a Galatasaray 4-0

Las estadísticas del encuentro entre Liverpool y Galatasaray de la Champions:
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Posesión:
Liverpool (37%)
VS
Galatasaray (63%)
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Tiros al arco:
Liverpool (16)
VS
Galatasaray (2)
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Fouls cometidos:
Liverpool (12)
VS
Galatasaray (7)
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Pases Correctos:
Liverpool (337)
VS
Galatasaray (154)
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Pases Incorrectos:
Liverpool (65)
VS
Galatasaray (49)
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Recuperaciones:
Liverpool (5)
VS
Galatasaray (5)
Galatasaray se enfrenta hoy a Liverpool. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Cuartos de Final de la Champions. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Anfield a las 14:00 horas.
Pawel Raczkowski fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Anfield.
Formación de Liverpool hoy
El entrenador Arne Slot salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Alisson en la portería; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en la línea defensiva; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Florian Wirtz en el ataque.
Formación de Galatasaray hoy
Por su parte, Okan Buruk paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Ugurcan Cakir en el arco; Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs como defensa; Lucas Torreira, Mario Lemina, Rolland Sallai, Gabriel Sara y Baris Yilmaz en la mitad; y con Victor Osimhen en la delantera.