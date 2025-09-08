EN VIVO: Panamá y Guatemala juegan el segundo tiempo para romper el empate 1-1

Empezó el complemento en el estadio Rommel Fernández. Panamá y Guatemala deberán aprovechar cada situación de peligro para ganar el partido.

Las estadísticas del encuentro entre Panamá y Guatemala :



Tarjetas Amarillas:

Panamá (3)

VS

Guatemala (3)

Así llegan Panamá y Guatemala

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Panamá en partidos

Panamá igualó 0-0 frente a Surinam.

Últimos resultados de Guatemala en partidos

Guatemala perdió ante El Salvador por 0 a 1.

Héctor Martínez Sorto fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Rommel Fernández.

El entrenador Thomas Christiansen salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Orlando Mosquera en la portería; Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Éric Davis en la línea defensiva; Aníbal Godoy, Carlos Harvey, Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla y Ismael Díaz en el mediocampo; y José Fajardo en el ataque.

Por su parte, Luis Tena paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Nicholas Hagen en el arco; José Ardón, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales como defensa; Aaron Herrera, Jonathan Franco, José Rosales y Rudy Muñoz en la mitad; y con Oscar Santis y Arquímides Ordóñez en la delantera.