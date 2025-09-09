EN VIVO: Costa Rica no se da por vencido y logra el empate ante Haití

En un emocionante partido, Haití lideraba el marcador con un 2-3, pero Costa Rica logró igualar 3-3. El conjunto anfitrión estaba ganando con los goles de Kenneth Vargas (0′ 1T), Alonso Martínez (35′ 1T) y Juan Pablo Vargas (45′ 2T) y fue Duckens Nazon, que convirtió un Hat-Trick (10′ 2T, 13′ 2T y 41′ 2T) quien logró la paridad para la visita.

Las estadísticas del encuentro entre Costa Rica y Haití :



Tarjetas Amarillas:

Costa Rica (2)

VS

Haití (2)

Así llegan Costa Rica y Haití

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Costa Rica en partidos

En la jornada previa, Costa Rica igualó 1-1 el juego ante Nicaragua.

Últimos resultados de Haití en partidos

En la fecha anterior, Haití logró empatar 0-0 ante Honduras..

El partido en el estadio Nacional fue dirigido por el árbitro Mary Penso.

Miguel Herrera presentó una alineación 5-3-2 con Keylor Navas en la portería; Carlos Mora, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas y Joseph Mora en la línea defensiva; Josimar Alcócer, Orlando Galo y Manfred Ugalde en el mediocampo; y Alonso Martínez y Kenneth Vargas en la delantera.

Por su parte, el entrenador Sébastien Migné ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Josué Duverger; Carlens Arcus, Markhus Lacroix, Ricardo Adé, Garven-Michee Metusala como defensores; Jean-Ricner Bellegarde, Carl Sainte, Danley Jean Jacques y Ruben Providence como centrocampistas; y Yassin Fortune y Frantzdy Pierrot como delanteros.