Curazao gana 3-2 a Bermudas con doblete de Tahith Chong

En el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo B . Curazao superó 3-2 a Bermudas, con doblete de Tahith Chong. Fue un choque de titanes, con un ritmo frenético y un tanteador que llegó a mantenerse igualado en 2 hasta que, en un emocionante final, los de Dick Advocaat lograron inclinar la balanza a su favor. Los tantos de Tahith Chong (13′ 1T y 25′ 1T) y Tyrese Noslin (29′ 2T) resultaron decisivos frente a las anotaciones de Kane Crichlow (34′ 1T) y Djair Parfitt (42′ 1T).

Tahith Chong tuvo una gran actuación. El volante de Curazao anotó 2 goles y se animó a patear 2 veces.

La presencia defensiva Tyrese Noslin fue notable en el partido. El defensa de Curazao fue importante al convertir 1 gol.

El DT de Curazao, Dick Advocaat, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Eloy Room en el arco; Shurandy Sambo, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus y Riechedly Bazoer en la línea defensiva; Juninho Bacuna, Jürgen Locadia, Leandro Bacuna y Tahith Chong en el medio; y Jearl Margaritha y Jeremy Antonisse en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Michael Findlay salió con una disposición táctica 3-4-3 con Dale Eve bajo los tres palos; Reece Jones Jr., Harry Twite y Dante Leverock en defensa; Ne-Jai Tucker, Keziah Martin, Reggie Lambe y Kane Crichlow en la mitad de cancha; y Deniche Hill, Nahki Wells y Djair Parfitt en la delantera.

Adonis Carrasco García fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Curazao enfrentará de local a Jamaica, mientras que Bermudas jugará de local frente a Trinidad.

Cambios en Curazao

69′ 2T – Salió Jearl Margaritha por Tyrese Noslin

79′ 2T – Salieron Riechedly Bazoer por Jurien Gaari, Jeremy Antonisse por Joshua Zimmerman y Jürgen Locadia por Gervane Kastaneer

Amonestados en Curazao:

‘ Sherel Floranus (Conducta antideportiva) y ‘ Gervane Kastaneer (Conducta antideportiva)

Cambios en Bermudas