Curazao gana 3-2 a Bermudas con doblete de Tahith Chong

Tahith Chong tuvo una gran actuación. El volante de Curazao anotó 2 goles y se animó a patear 2 veces.
La presencia defensiva Tyrese Noslin fue notable en el partido. El defensa de Curazao fue importante al convertir 1 gol.
El DT de Curazao, Dick Advocaat, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Eloy Room en el arco; Shurandy Sambo, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus y Riechedly Bazoer en la línea defensiva; Juninho Bacuna, Jürgen Locadia, Leandro Bacuna y Tahith Chong en el medio; y Jearl Margaritha y Jeremy Antonisse en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Michael Findlay salió con una disposición táctica 3-4-3 con Dale Eve bajo los tres palos; Reece Jones Jr., Harry Twite y Dante Leverock en defensa; Ne-Jai Tucker, Keziah Martin, Reggie Lambe y Kane Crichlow en la mitad de cancha; y Deniche Hill, Nahki Wells y Djair Parfitt en la delantera.
Adonis Carrasco García fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Curazao enfrentará de local a Jamaica, mientras que Bermudas jugará de local frente a Trinidad.
Cambios en Curazao
- 69′ 2T – Salió Jearl Margaritha por Tyrese Noslin
- 79′ 2T – Salieron Riechedly Bazoer por Jurien Gaari, Jeremy Antonisse por Joshua Zimmerman y Jürgen Locadia por Gervane Kastaneer
Amonestados en Curazao:
- ‘ Sherel Floranus (Conducta antideportiva) y ‘ Gervane Kastaneer (Conducta antideportiva)
Cambios en Bermudas
- 54′ 2T – Salieron Dante Leverock por Julian Carpenter y Ne-Jai Tucker por Zeiko Lewis
- 68′ 2T – Salió Djair Parfitt por Justin Donawa