Las estadísticas del encuentro entre FC Copenhague y Bayer Leverkusen de la Champions:



Posesión:

FC Copenhague (58%)

VS

Bayer Leverkusen (42%)

(58%) VS (42%) Tiros al arco:

FC Copenhague (6)

VS

Bayer Leverkusen (7)

(6) VS (7) Fouls cometidos:

FC Copenhague (13)

VS

Bayer Leverkusen (12)

(13) VS (12) Pases Correctos:

FC Copenhague (292)

VS

Bayer Leverkusen (495)

(292) VS (495) Pases Incorrectos:

FC Copenhague (77)

VS

Bayer Leverkusen (71)

(77) VS (71) Recuperaciones:

FC Copenhague (24)

VS

Bayer Leverkusen (1)

(24) VS (1) Tarjetas Amarillas:

FC Copenhague (3)

VS

Bayer Leverkusen (2)

(3) VS (2) Tiros Libres:

FC Copenhague (0)

VS

Bayer Leverkusen (1)

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Parken Stadion fue Aliyar Aghayev.

Formación de FC Copenhague hoy

El técnico Jacob Neestrup dispuso una formación 4-4-2 con Dominik Kotarski bajo los tres palos; Rodrigo Huescas, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos y Marcos López en la zaga; Jordan Larsson, Thomas Delaney, Lukas Lerager y Elias Achouri en la mitad de cancha; y Mohamed Elyounoussi y Youssoufa Moukoko como delanteros.

Formación de Bayer Leverkusen hoy

Por su parte, Kasper Hjulmand sale al ruedo con una estrategia 3-4-3, con el portero Mark Flekken; Jarell Quansah, Loic Bade, Edmond Tapsoba en el muro defensivo; Lucas Vázquez, Robert Andrich, Ezequiel Fernández y Alejandro Grimaldo en el centro del campo; y Eliesse Ben Seghir, Patrik Schick y Malik Tillman en la delantera.