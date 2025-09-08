EN VIVO: Surinam supera a El Salvador por 2-1

Las estadísticas del encuentro entre El Salvador y Surinam :



Tarjetas Amarillas:

El Salvador (3)

VS

Surinam (1)

Así llegan El Salvador y Surinam

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de El Salvador en partidos

El Salvador viene de vencer a Guatemala con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Surinam en partidos

Surinam obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Panamá..

El árbitro Adonai Escobedo González fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de El Salvador hoy

El estratega Hernán Darío Gómez apostó por una formación 5-3-2 con Mario González bajo los tres palos; Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Henry Romero, Ronald Rodríguez y Diego Flores en la zaga; Darwin Cerén, Mauricio Cerritos y Brayan Landaverde en el medio; y Nathan Ordaz y Brayan Gil como atacantes.

Formación de Surinam hoy

Por su parte, el entrenador Stanley Menzo planteó un esquema táctico 4-5-1 con Etienne Vaessen en la portería; Liam van Gelderen, Radinio Balker, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust en la línea defensiva; Justin Lonwijk, Kenneth Paal, Jean-Paul Boëtius, Sheraldo Becker y Richonell Margaret en el mediocampo; y Gleofilo Vlijter en la delantera.