EN VIVO: Victoria parcial 2 a 0 de Elche sobre Levante

Un nuevo gol amplía la diferencia por 2-0 de Elche frente a los Granotes. Rafael Mir (0′ 2T) y Rodrigo Mendoza (5′ 2T) convirtieron hasta el momento para el equipo local en el estadio Martínez Valero.

Las estadísticas del encuentro entre Elche y Levante de la Liga:



Posesión:

Elche (36%)

VS

Levante (64%)

(36%) VS (64%) Tiros al arco:

Elche (7)

VS

Levante (3)

(7) VS (3) Fouls cometidos:

Elche (14)

VS

Levante (17)

(14) VS (17) Pases Correctos:

Elche (500)

VS

Levante (212)

(500) VS (212) Pases Incorrectos:

Elche (60)

VS

Levante (56)

(60) VS (56) Recuperaciones:

Elche (8)

VS

Levante (4)

(8) VS (4) Tarjetas Amarillas:

Elche (1)

VS

Levante (2)

(1) VS (2) Tiros Libres:

Elche (3)

VS

Levante (4)

Así llegan Elche y Levante

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sacó un empate por 1 en su visita a Atlético de Madrid.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de perder contra Barcelona por 2 a 3.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 2 puntos (2 PE), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (2 PP).

El árbitro Iosu Galech Apezteguía fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Elche hoy

El estratega Eder Sarabia apostó por una formación 3-5-2 con Matías Dituro bajo los tres palos; Víctor Chust, David Affengruber y Pedro Bigas en la zaga; Álvaro Núñez, Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza y Germán Valera en el medio; y Alvaro Rodriguez y Rafael Mir como atacantes.

Formación de Levante hoy

Por su parte, el entrenador Julián Calero planteó un esquema táctico 5-4-1 con Mathew Ryan en la portería; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manu Sánchez en la línea defensiva; Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Oriol Rey y Roger Brugué en el mediocampo; y Iván Romero en la delantera.