Empate agónico de Mallorca ante Celta con un decisivo gol de Mateu Morey

Los Bermellones y los Celestes igualaron 1-1 en el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga, en el estadio Mallorca Son Moix.

A los 37 minutos del primer tiempo, Javi Rueda permitió que Celta se adelantara en el marcador, pero Mallorca empató el encuentro al minuto 41 mediante un gol de Mateu Morey en la segunda etapa.

Hugo Sotelo se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Celta efectuó 71 pases correctos y recuperó 7 balones.

Mateu Morey se destacó por su sólida defensa. El defensa de Mallorca tuvo un buen nivel al marcar 1 gol y despejar 2 pelotas peligrosas.

El técnico de Mallorca, Jagoba Arrasate, propuso una formación 4-5-1 con Leo Román en el arco; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en la línea defensiva; Omar Mascarell, Antonio Sánchez, Takuma Asano, Sergi Darder y Pablo Torre en el medio; y Mateo Joseph en el ataque.

Por su parte, el equipo de Claudio Giráldez salió a la cancha con un esquema 3-4-3 con Ionut Radu bajo los tres palos; Manu Fernandez, Carlos Dominguez y Marcos Alonso en defensa; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba y Sergio Carreira en la mitad de cancha; y Iago Aspas, Ferrán Jutglà y Pablo Duran en la delantera.

El árbitro José Guzmán Mansilla fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Mallorca Son Moix.

En la siguiente fecha los Bermellones se enfrentará de visitante ante Real Madrid, mientras que los Celestes jugarán de local frente a Villarreal.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 1 punto y se ubica en el décimo cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 1 unidad y está en el décimo tercer lugar en el torneo.

Cambios en Mallorca

45′ 2T – Salió Antonio Sánchez por Marash Kumbulla

66′ 2T – Salió Omar Mascarell por Dani Rodríguez

67′ 2T – Salieron Mateo Joseph por Abdón Prats y Takuma Asano por Marc Domenech

81′ 2T – Salió Pablo Torre por Jan Salas

Amonestados en Mallorca:

13′ 1T Antonio Sánchez (Conducta antideportiva), 5′ 2T Takuma Asano (Insultar o desaprobar al árbitro) y 9′ 2T Omar Mascarell (Conducta antideportiva)

Cambios en Celta

62′ 2T – Salió Manu Fernandez por Javier Rodríguez

63′ 2T – Salió Iago Aspas por Williot Swedberg

72′ 2T – Salieron Ferrán Jutglà por Borja Iglesias y Hugo Sotelo por Fran Beltrán

89′ 2T – Salió Pablo Duran por Bryan Zaragoza

Amonestados en Celta: