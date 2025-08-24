EN VIVO: Villarreal logra el 4-0 ante Girona

El Submarino amarillo vence la portería rival otra vez y suma el cuarto gol para dejar el marcador 4-0 frente a Girona. Los autores de los goles del triunfo parcial son de Nicolas Pépé (6′ 1T), Tajon Buchanan (15′ 1T y 27′ 1T) y Rafa Marín (24′ 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Villarreal y Girona de la Liga:



Posesión:

Villarreal (58%)

VS

Girona (42%)

(58%) VS (42%) Tiros al arco:

Villarreal (4)

VS

Girona (1)

(4) VS (1) Fouls cometidos:

Villarreal (3)

VS

Girona (3)

(3) VS (3) Pases Correctos:

Villarreal (140)

VS

Girona (203)

(140) VS (203) Pases Incorrectos:

Villarreal (16)

VS

Girona (23)

(16) VS (23) Recuperaciones:

Villarreal (3)

VS

Girona (3)

La previa del encuentro entre

Villarreal

y

Girona

por

LALIGA 2025 – 2026 :



Así llegan Villarreal y Girona

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal ganó por 2-0 el juego pasado ante Real Oviedo.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 1 a 3 ante Rayo Vallecano.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PP).

Guillermo Cuadra Fernández fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio de la Cerámica.

Formación de Villarreal hoy

Marcelino García Toral presentó una alineación 4-4-2 con Luiz Júnior defendiendo la portería; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín y Sergi Cardona en la zaga; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesaña y Yéremy Pino en el centro del campo; y con Nicolas Pépé y Etta Eyong en el ataque.

Formación de Girona hoy

Por su parte, Miguel Sánchez Muñoz salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Vladyslav Krapyvtsov en la portería; Hugo Rincón, Vitor Reis, Ladislav Krejci, Daley Blind en la línea defensiva; Portu, Viktor Tsygankov, Jhon Solis, Yangel Herrera y Joel Roca en el mediocampo; y Dawda Camara en la delantera.