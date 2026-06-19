EN VIVO | Escocia vs. Marruecos: siga el minuto a minuto de un duelo clave por la clasificación

La jornada continúa este viernes y, a partir de las 16 horas, en Boston, la selección de Escocia se medirá con Marruecos por la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo.

El conjunto escocés, que vuelve a disputar un Mundial tras 28 años de ausencia, logró un triunfo en su debut frente a Haití por la mínima diferencia. Ahora buscará su segunda victoria del certamen, lo que le permitiría poner un pie y medio en la siguiente fase.

Por su parte, Marruecos llega después de un gran partido en su estreno ante Brasil, en el que consiguió un empate. El equipo africano buscará ahora una victoria que le permita mejorar su posición en el grupo y encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El encuentro promete intensidad y buen futbol durante los 90 minutos, con ambos equipos en busca del arco rival. Aquí podrá seguir el minuto a minuto del duelo entre marroquíes y escoceses.