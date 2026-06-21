EN VIVO | España vs. Arabia Saudita, siga el minuto a minuto desde Atlanta

El partido entre España y Arabia Saudita comienza a las 10 horas de Guatemala y resulta clave para ambos equipos, que llegan con un punto tras empatar en su debut.

España, vigente campeona de Europa y una de las favoritas al título, busca reencontrarse con su mejor versión después del empate sin goles frente a Cabo Verde en la primera fecha. El técnico Luis de la Fuente señaló que su equipo generó numerosas ocasiones, pero careció de efectividad en la definición, por lo que espera una mejor producción ofensiva ante una Arabia Saudita ordenada.

La Roja cuenta con figuras de primer nivel como Rodri, ganador del Balón de Oro; Pedri; Nico Williams; Lamine Yamal, una de las grandes figuras emergentes del torneo; y Álvaro Morata como referente ofensivo. España domina habitualmente la posesión y el juego posicional, pero necesita transformar ese control en goles para asumir el liderato del grupo.

Arabia Saudita, dirigida por Georgios Donis, sorprendió en su estreno al empatar 1-1 con Uruguay. Los saudíes tomaron ventaja con un gol de Ali Al-Amri y sostuvieron el resultado gracias a una defensa sólida y rápidos contraataques liderados por Salem Al-Dawsari. El conjunto asiático intenta repetir esa intensidad para sumar puntos y complicar el camino de los europeos.

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