EN VIVO | Estados Unidos vs. Paraguay: siga aquí el minuto a minuto desde Los Ángeles

El encuentro está programado para las 19.00 horas de Guatemala y marcará el debut de las dos selecciones en el torneo.

La selección estadounidense, dirigida por Mauricio Pochettino, buscará comenzar la competencia con un resultado positivo ante su afición. Entre sus principales figuras destacan Christian Pulisic, Tyler Adams, Weston McKennie, Folarin Balogun y Tim Weah.

Por su parte, Paraguay regresa a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro cuenta con jugadores como Miguel Almirón, Antonio Sanabria, Andrés Cubas, Diego Gómez y Gustavo Gómez.

La posible ausencia de Julio Enciso por lesión representa una de las principales dudas para la Albirroja de cara al debut. El Grupo D también está integrado por Australia y Turquía.

Estados Unidos tratará de comenzar con un resultado positivo su duodécima participación en una Copa del Mundo. La selección estadounidense ha ganado tres partidos en su debut mundialista, empató otros tres y perdió cinco.

Paraguay, por su parte, solo ha logrado una victoria en su estreno en una Copa del Mundo, cuando derrotó a Irak en México 1986. En sus demás debuts registró cuatro empates y tres derrotas.