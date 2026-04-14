EN VIVO: Barcelona controla el partido 2-1 sobre Atlético de Madrid en el complemento

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EN VIVO: Barcelona controla el partido 2-1 sobre Atlético de Madrid en el complemento

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

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Los Blaugranas salen a disputar el segundo tiempo con 2 goles arriba. Lamine Yamal (3′ 1T) y Ferran Torres (23′ 1T) fueron quienes anotaron en la primera etapa, en la visita de su equipo a el Atleti.

Las estadísticas del encuentro entre Atlético de Madrid y Barcelona de la Champions:

  • Posesión:
    Atlético de Madrid (67%)
    VS
    Barcelona (33%)
  • Tiros al arco:
    Atlético de Madrid (3)
    VS
    Barcelona (7)
  • Fouls cometidos:
    Atlético de Madrid (8)
    VS
    Barcelona (5)
  • Pases Correctos:
    Atlético de Madrid (143)
    VS
    Barcelona (390)
  • Pases Incorrectos:
    Atlético de Madrid (41)
    VS
    Barcelona (50)
  • Recuperaciones:
    Atlético de Madrid (5)
    VS
    Barcelona (11)
  • Tiros Libres:
    Atlético de Madrid (2)
    VS
    Barcelona (1)

El Atleti llega más confiado tras ganar por 2 a 0 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que los Blaugranas no querrá perder su oportunidad cuando hoy se enfrenten en el Metropolitano. El partido por la llave 3 de la Champions comenzará a las 13:00 horas.

El juez elegido para dirigir el partido en el Metropolitano fue Clément Turpin.

Formación de Atlético de Madrid hoy

El técnico Diego Simeone dispuso una formación 4-4-2 con Juan Musso bajo los tres palos; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Matteo Ruggeri en la zaga; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Ademola Lookman en la mitad de cancha; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez como delanteros.

Formación de Barcelona hoy

Por su parte, Hans Flick sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo en el muro defensivo; Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Fermín López en el centro del campo; y Ferran Torres en la delantera.

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