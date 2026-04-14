EN VIVO: Barcelona controla el partido 2-1 sobre Atlético de Madrid en el complemento

Las estadísticas del encuentro entre Atlético de Madrid y Barcelona de la Champions:
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Posesión:
Atlético de Madrid (67%)
VS
Barcelona (33%)
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Tiros al arco:
Atlético de Madrid (3)
VS
Barcelona (7)
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Fouls cometidos:
Atlético de Madrid (8)
VS
Barcelona (5)
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Pases Correctos:
Atlético de Madrid (143)
VS
Barcelona (390)
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Pases Incorrectos:
Atlético de Madrid (41)
VS
Barcelona (50)
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Recuperaciones:
Atlético de Madrid (5)
VS
Barcelona (11)
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Tiros Libres:
Atlético de Madrid (2)
VS
Barcelona (1)
El Atleti llega más confiado tras ganar por 2 a 0 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que los Blaugranas no querrá perder su oportunidad cuando hoy se enfrenten en el Metropolitano. El partido por la llave 3 de la Champions comenzará a las 13:00 horas.
El juez elegido para dirigir el partido en el Metropolitano fue Clément Turpin.
Formación de Atlético de Madrid hoy
El técnico Diego Simeone dispuso una formación 4-4-2 con Juan Musso bajo los tres palos; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Matteo Ruggeri en la zaga; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Ademola Lookman en la mitad de cancha; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez como delanteros.
Formación de Barcelona hoy
Por su parte, Hans Flick sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo en el muro defensivo; Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Fermín López en el centro del campo; y Ferran Torres en la delantera.