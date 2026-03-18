EN VIVO: Barcelona lidera 3-2 ante Newcastle United en la segunda mitad

Las estadísticas del encuentro entre Barcelona y Newcastle United de la Champions:
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Posesión:
Barcelona (40%)
VS
Newcastle United (60%)
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Tiros al arco:
Barcelona (6)
VS
Newcastle United (1)
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Fouls cometidos:
Barcelona (8)
VS
Newcastle United (9)
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Pases Correctos:
Barcelona (217)
VS
Newcastle United (120)
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Pases Incorrectos:
Barcelona (50)
VS
Newcastle United (40)
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Recuperaciones:
Barcelona (7)
VS
Newcastle United (8)
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Tarjetas Amarillas:
Barcelona (1)
VS
Newcastle United (2)
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Tiros Libres:
Barcelona (1)
VS
Newcastle United (0)
Los Blaugranas y Newcastle igualaron 1-1 en el partido de ida y definirán hoy, en el estadio Camp Nou, quién pasará a Cuartos de Final de la Champions. El cotejo comenzará a las 11:45 horas.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Camp Nou fue François Letexier.
Formación de Barcelona hoy
El técnico Hans Flick dispuso una formación 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Eric García, Pau Cubarsi, Gerard Martín y João Cancelo en la zaga; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha en la mitad de cancha; y Robert Lewandowski como delantero.
Formación de Newcastle United hoy
Por su parte, Eddie Howe sale al ruedo con una estrategia 4-3-3, con el portero Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall en el muro defensivo; Jacob Ramsey, Sandro Tonali y Joelinton en el centro del campo; y Anthony Elanga, Anthony Gordon y Harvey Barnes en la delantera.