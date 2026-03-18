EN VIVO: Barcelona lidera 3-2 ante Newcastle United en la segunda mitad

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EN VIVO: Barcelona lidera 3-2 ante Newcastle United en la segunda mitad

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

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Los equipos están en la cancha para el segundo tiempo. Los goles de
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le dan hasta el momento el triunfo a
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.

Las estadísticas del encuentro entre Barcelona y Newcastle United de la Champions:

  • Posesión:
    Barcelona (40%)
    VS
    Newcastle United (60%)
  • Tiros al arco:
    Barcelona (6)
    VS
    Newcastle United (1)
  • Fouls cometidos:
    Barcelona (8)
    VS
    Newcastle United (9)
  • Pases Correctos:
    Barcelona (217)
    VS
    Newcastle United (120)
  • Pases Incorrectos:
    Barcelona (50)
    VS
    Newcastle United (40)
  • Recuperaciones:
    Barcelona (7)
    VS
    Newcastle United (8)
  • Tarjetas Amarillas:
    Barcelona (1)
    VS
    Newcastle United (2)
  • Tiros Libres:
    Barcelona (1)
    VS
    Newcastle United (0)

Los Blaugranas y Newcastle igualaron 1-1 en el partido de ida y definirán hoy, en el estadio Camp Nou, quién pasará a Cuartos de Final de la Champions. El cotejo comenzará a las 11:45 horas.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Camp Nou fue François Letexier.

Formación de Barcelona hoy

El técnico Hans Flick dispuso una formación 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Eric García, Pau Cubarsi, Gerard Martín y João Cancelo en la zaga; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha en la mitad de cancha; y Robert Lewandowski como delantero.

Formación de Newcastle United hoy

Por su parte, Eddie Howe sale al ruedo con una estrategia 4-3-3, con el portero Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall en el muro defensivo; Jacob Ramsey, Sandro Tonali y Joelinton en el centro del campo; y Anthony Elanga, Anthony Gordon y Harvey Barnes en la delantera.

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