EN VIVO: Barcelona lidera 3-2 ante Newcastle United en la segunda mitad

Los equipos están en la cancha para el segundo tiempo. Los goles de {{listaJugadoresGolLoc}} le dan hasta el momento el triunfo a {{nombreEquipoLocal}} .

Las estadísticas del encuentro entre Barcelona y Newcastle United de la Champions:



Posesión:

Barcelona (40%)

VS

Newcastle United (60%)

(40%) VS (60%) Tiros al arco:

Barcelona (6)

VS

Newcastle United (1)

(6) VS (1) Fouls cometidos:

Barcelona (8)

VS

Newcastle United (9)

(8) VS (9) Pases Correctos:

Barcelona (217)

VS

Newcastle United (120)

(217) VS (120) Pases Incorrectos:

Barcelona (50)

VS

Newcastle United (40)

(50) VS (40) Recuperaciones:

Barcelona (7)

VS

Newcastle United (8)

(7) VS (8) Tarjetas Amarillas:

Barcelona (1)

VS

Newcastle United (2)

(1) VS (2) Tiros Libres:

Barcelona (1)

VS

Newcastle United (0)

Los Blaugranas y Newcastle igualaron 1-1 en el partido de ida y definirán hoy, en el estadio Camp Nou, quién pasará a Cuartos de Final de la Champions. El cotejo comenzará a las 11:45 horas.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Camp Nou fue François Letexier.

Formación de Barcelona hoy

El técnico Hans Flick dispuso una formación 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Eric García, Pau Cubarsi, Gerard Martín y João Cancelo en la zaga; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha en la mitad de cancha; y Robert Lewandowski como delantero.

Formación de Newcastle United hoy

Por su parte, Eddie Howe sale al ruedo con una estrategia 4-3-3, con el portero Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall en el muro defensivo; Jacob Ramsey, Sandro Tonali y Joelinton en el centro del campo; y Anthony Elanga, Anthony Gordon y Harvey Barnes en la delantera.