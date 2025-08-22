EN VIVO: Betis lidera 1-0 ante Alavés en la segunda mitad

Los equipos están en la cancha para el segundo tiempo. El gol de {{listaJugadoresGolLoc}} le da hasta el momento el triunfo a {{nombreEquipoLocal}} .

Las estadísticas del encuentro entre Betis y Alavés de la Liga:



Posesión:

Betis (53%)

VS

Alavés (47%)

(53%) VS (47%) Tiros al arco:

Betis (8)

VS

Alavés (6)

(8) VS (6) Fouls cometidos:

Betis (9)

VS

Alavés (17)

(9) VS (17) Pases Correctos:

Betis (374)

VS

Alavés (381)

(374) VS (381) Pases Incorrectos:

Betis (67)

VS

Alavés (108)

(67) VS (108) Recuperaciones:

Betis (19)

VS

Alavés (23)

(19) VS (23) Tarjetas Amarillas:

Betis (2)

VS

Alavés (3)

(2) VS (3) Tiros Libres:

Betis (2)

VS

Alavés (2)

Así llegan Betis y Alavés

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de un resultado igualado, 1-1, ante Elche.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega con ventaja tras derrotar a Levante con un marcador 2 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (1 PG).

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio de La Cartuja fue Miguel Ortiz Arias.

Formación de Betis hoy

El técnico Manuel Pellegrini dispuso una formación 4-5-1 con Pau López bajo los tres palos; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Júnior Firpo en la zaga; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso y Rodrigo Riquelme en la mitad de cancha; y Juan Hernández como delantero.

Formación de Alavés hoy

Por su parte, Eduardo Coudet sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia, Victor Parada en el muro defensivo; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Pablo Ibáñez y Carles Aleñá en el centro del campo; y Toni Martínez en la delantera.