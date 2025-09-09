EN VIVO: Bolivia lidera 1-0 ante Brasil en la segunda mitad

Las estadísticas del encuentro entre Bolivia y Brasil :
-
Posesión:
Bolivia (56%)
VS
Brasil (44%)
-
Tiros al arco:
Bolivia (17)
VS
Brasil (9)
-
Fouls cometidos:
Bolivia (16)
VS
Brasil (9)
-
Pases Correctos:
Bolivia (257)
VS
Brasil (367)
-
Pases Incorrectos:
Bolivia (38)
VS
Brasil (47)
-
Recuperaciones:
Bolivia (13)
VS
Brasil (5)
-
Tarjetas Amarillas:
Bolivia (0)
VS
Brasil (2)
-
Tiros Libres:
Bolivia (2)
VS
Brasil (3)
Así llegan Bolivia y Brasil
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Bolivia en partidos
Bolivia quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Colombia por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.
Últimos resultados de Brasil en partidos
Brasil llega con ventaja tras derrotar a Chile con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 17 puntos (5 PG – 2 PE – 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (8 PG – 4 PE – 5 PP).
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Gigante del Norte fue Cristián Garay Reyes.
Formación de Bolivia hoy
El técnico Oscar Villegas dispuso una formación 4-3-3 con Carlos Lampe bajo los tres palos; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y Roberto Fernández en la zaga; Robson Tome, Ervin Vaca y Gabriel Villamil en la mitad de cancha; y Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Miguel Terceros como delanteros.
Formación de Brasil hoy
Por su parte, Carlo Ancelotti sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Alisson; Vitinho, Alexsandro, Fabrício Bruno, Caio Henrique en el muro defensivo; Bruno Guimarães, Andrey Santos, Luiz Henrique, Lucas Paquetá y Samuel Lino en el centro del campo; y Richarlison en la delantera.