Deportes

EN VIVO: Bolivia lidera 1-0 ante Brasil en la segunda mitad

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Los equipos están en la cancha para el segundo tiempo. El gol de
{{listaJugadoresGolLoc}}
le da hasta el momento el triunfo a
{{nombreEquipoLocal}}
.

Las estadísticas del encuentro entre Bolivia y Brasil :

  • Posesión:
    Bolivia (56%)
    VS
    Brasil (44%)
  • Tiros al arco:
    Bolivia (17)
    VS
    Brasil (9)
  • Fouls cometidos:
    Bolivia (16)
    VS
    Brasil (9)
  • Pases Correctos:
    Bolivia (257)
    VS
    Brasil (367)
  • Pases Incorrectos:
    Bolivia (38)
    VS
    Brasil (47)
  • Recuperaciones:
    Bolivia (13)
    VS
    Brasil (5)
  • Tarjetas Amarillas:
    Bolivia (0)
    VS
    Brasil (2)
  • Tiros Libres:
    Bolivia (2)
    VS
    Brasil (3)
Así llegan Bolivia y Brasil

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Bolivia en partidos

Bolivia quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Colombia por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Brasil en partidos

Brasil llega con ventaja tras derrotar a Chile con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 17 puntos (5 PG – 2 PE – 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (8 PG – 4 PE – 5 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Gigante del Norte fue Cristián Garay Reyes.

Formación de Bolivia hoy

El técnico Oscar Villegas dispuso una formación 4-3-3 con Carlos Lampe bajo los tres palos; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y Roberto Fernández en la zaga; Robson Tome, Ervin Vaca y Gabriel Villamil en la mitad de cancha; y Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Miguel Terceros como delanteros.

Formación de Brasil hoy

Por su parte, Carlo Ancelotti sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Alisson; Vitinho, Alexsandro, Fabrício Bruno, Caio Henrique en el muro defensivo; Bruno Guimarães, Andrey Santos, Luiz Henrique, Lucas Paquetá y Samuel Lino en el centro del campo; y Richarlison en la delantera.

