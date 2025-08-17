EN VIVO: Espanyol pasa a ganar por 2-1 en el el Cornellá-El Prat

EN VIVO: Espanyol pasa a ganar por 2-1 en el el Cornellá-El Prat

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Pere Milla rompe el empate parcial entre los Espanyolistas y el Atleti, al minuto 84. Miguel Rubio había sido el autor del primer gol de los locales y para la visita había convertido Julián Álvarez.

Las estadísticas del encuentro entre Espanyol y Atlético de Madrid de la Liga:

  • Posesión:
    Espanyol (59%)
    VS
    Atlético de Madrid (41%)
  • Tiros al arco:
    Espanyol (5)
    VS
    Atlético de Madrid (7)
  • Fouls cometidos:
    Espanyol (11)
    VS
    Atlético de Madrid (12)
  • Pases Correctos:
    Espanyol (321)
    VS
    Atlético de Madrid (517)
  • Pases Incorrectos:
    Espanyol (72)
    VS
    Atlético de Madrid (55)
  • Recuperaciones:
    Espanyol (5)
    VS
    Atlético de Madrid (23)
  • Tarjetas Amarillas:
    Espanyol (3)
    VS
    Atlético de Madrid (3)
  • Tiros Libres:
    Espanyol (3)
    VS
    Atlético de Madrid (3)

En la primera fecha de la Liga, El Atleti visita hoy a los Espanyolistas. El duelo se disputa en el el Cornellá-El Prat, desde las 13:30 horas.

Formación de Espanyol hoy

El técnico José González Álvarez dispuso una formación 4-5-1 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la zaga; Edu Expósito, Pol Lozano, Jofre Carreras, Ramón Terrats y Javi Puado en la mitad de cancha; y Roberto Fernández como delantero.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Por su parte, Diego Simeone sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri en el muro defensivo; Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Álex Baena y Thiago Almada en el centro del campo; y Julián Álvarez en la delantera.

