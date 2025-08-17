EN VIVO: Espanyol pasa a ganar por 2-1 en el el Cornellá-El Prat

Las estadísticas del encuentro entre Espanyol y Atlético de Madrid de la Liga:
-
Posesión:
Espanyol (59%)
VS
Atlético de Madrid (41%)
-
Tiros al arco:
Espanyol (5)
VS
Atlético de Madrid (7)
-
Fouls cometidos:
Espanyol (11)
VS
Atlético de Madrid (12)
-
Pases Correctos:
Espanyol (321)
VS
Atlético de Madrid (517)
-
Pases Incorrectos:
Espanyol (72)
VS
Atlético de Madrid (55)
-
Recuperaciones:
Espanyol (5)
VS
Atlético de Madrid (23)
-
Tarjetas Amarillas:
Espanyol (3)
VS
Atlético de Madrid (3)
-
Tiros Libres:
Espanyol (3)
VS
Atlético de Madrid (3)
En la primera fecha de la Liga, El Atleti visita hoy a los Espanyolistas. El duelo se disputa en el el Cornellá-El Prat, desde las 13:30 horas.
Formación de Espanyol hoy
El técnico José González Álvarez dispuso una formación 4-5-1 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la zaga; Edu Expósito, Pol Lozano, Jofre Carreras, Ramón Terrats y Javi Puado en la mitad de cancha; y Roberto Fernández como delantero.
Formación de Atlético de Madrid hoy
Por su parte, Diego Simeone sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri en el muro defensivo; Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Álex Baena y Thiago Almada en el centro del campo; y Julián Álvarez en la delantera.