EN VIVO: Espanyol pasa a ganar por 2-1 en el el Cornellá-El Prat

Pere Milla rompe el empate parcial entre los Espanyolistas y el Atleti, al minuto 84. Miguel Rubio había sido el autor del primer gol de los locales y para la visita había convertido Julián Álvarez.

Las estadísticas del encuentro entre Espanyol y Atlético de Madrid de la Liga:



Posesión:

Espanyol (59%)

VS

Atlético de Madrid (41%)

(59%) VS (41%) Tiros al arco:

Espanyol (5)

VS

Atlético de Madrid (7)

(5) VS (7) Fouls cometidos:

Espanyol (11)

VS

Atlético de Madrid (12)

(11) VS (12) Pases Correctos:

Espanyol (321)

VS

Atlético de Madrid (517)

(321) VS (517) Pases Incorrectos:

Espanyol (72)

VS

Atlético de Madrid (55)

(72) VS (55) Recuperaciones:

Espanyol (5)

VS

Atlético de Madrid (23)

(5) VS (23) Tarjetas Amarillas:

Espanyol (3)

VS

Atlético de Madrid (3)

(3) VS (3) Tiros Libres:

Espanyol (3)

VS

Atlético de Madrid (3)

En la primera fecha de la Liga, El Atleti visita hoy a los Espanyolistas. El duelo se disputa en el el Cornellá-El Prat, desde las 13:30 horas.

Formación de Espanyol hoy

El técnico José González Álvarez dispuso una formación 4-5-1 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la zaga; Edu Expósito, Pol Lozano, Jofre Carreras, Ramón Terrats y Javi Puado en la mitad de cancha; y Roberto Fernández como delantero.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Por su parte, Diego Simeone sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri en el muro defensivo; Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Álex Baena y Thiago Almada en el centro del campo; y Julián Álvarez en la delantera.