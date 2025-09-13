EN VIVO: Getafe lidera 2-0 ante Real Oviedo en la segunda mitad

EN VIVO: Getafe lidera 2-0 ante Real Oviedo en la segunda mitad

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Las estadísticas del encuentro entre Getafe y Real Oviedo de la Liga:

  • Posesión:
    Getafe (51%)
    VS
    Real Oviedo (49%)
  • Tiros al arco:
    Getafe (4)
    VS
    Real Oviedo (3)
  • Fouls cometidos:
    Getafe (12)
    VS
    Real Oviedo (18)
  • Pases Correctos:
    Getafe (297)
    VS
    Real Oviedo (290)
  • Pases Incorrectos:
    Getafe (32)
    VS
    Real Oviedo (64)
  • Recuperaciones:
    Getafe (15)
    VS
    Real Oviedo (8)
  • Tarjetas Amarillas:
    Getafe (2)
    VS
    Real Oviedo (6)
  • Tarjetas Rojas:
    Getafe (0)
    VS
    Real Oviedo (1)
  • Tiros Libres:
    Getafe (6)
    VS
    Real Oviedo (1)
Así llegan Getafe y Real Oviedo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 0 a 3.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Real Sociedad con un marcador 1 a 0.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG – 2 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue José Guzmán Mansilla.

Formación de Getafe hoy

El técnico José Bordalás dispuso una formación 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Kiko Femenía, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en la zaga; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en la mitad de cancha; y Borja Mayoral y Adrián Liso como delanteros.

Formación de Real Oviedo hoy

Por su parte, Veljko Paunovic sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi López en el muro defensivo; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Alberto Reina y Josip Brekalo en el centro del campo; y Luka Ilic y Alex Forés en la delantera.

