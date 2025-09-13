EN VIVO: Getafe lidera 2-0 ante Real Oviedo en la segunda mitad

Los equipos están en la cancha para el segundo tiempo. Los goles de {{listaJugadoresGolLoc}} le dan hasta el momento el triunfo a {{nombreEquipoLocal}} .

Las estadísticas del encuentro entre Getafe y Real Oviedo de la Liga:



Posesión:

Getafe (51%)

VS

Real Oviedo (49%)

(51%) VS (49%) Tiros al arco:

Getafe (4)

VS

Real Oviedo (3)

(4) VS (3) Fouls cometidos:

Getafe (12)

VS

Real Oviedo (18)

(12) VS (18) Pases Correctos:

Getafe (297)

VS

Real Oviedo (290)

(297) VS (290) Pases Incorrectos:

Getafe (32)

VS

Real Oviedo (64)

(32) VS (64) Recuperaciones:

Getafe (15)

VS

Real Oviedo (8)

(15) VS (8) Tarjetas Amarillas:

Getafe (2)

VS

Real Oviedo (6)

(2) VS (6) Tarjetas Rojas:

Getafe (0)

VS

Real Oviedo (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

Getafe (6)

VS

Real Oviedo (1)

Así llegan Getafe y Real Oviedo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 0 a 3.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Real Sociedad con un marcador 1 a 0.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG – 2 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue José Guzmán Mansilla.

Formación de Getafe hoy

El técnico José Bordalás dispuso una formación 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Kiko Femenía, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en la zaga; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en la mitad de cancha; y Borja Mayoral y Adrián Liso como delanteros.

Formación de Real Oviedo hoy

Por su parte, Veljko Paunovic sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi López en el muro defensivo; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Alberto Reina y Josip Brekalo en el centro del campo; y Luka Ilic y Alex Forés en la delantera.