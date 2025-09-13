EN VIVO: Getafe lidera 2-0 ante Real Oviedo en la segunda mitad

Las estadísticas del encuentro entre Getafe y Real Oviedo de la Liga:
Posesión:
Getafe (51%)
Real Oviedo (49%)
Tiros al arco:
Getafe (4)
Real Oviedo (3)
Fouls cometidos:
Getafe (12)
Real Oviedo (18)
Pases Correctos:
Getafe (297)
Real Oviedo (290)
Pases Incorrectos:
Getafe (32)
Real Oviedo (64)
Recuperaciones:
Getafe (15)
Real Oviedo (8)
Tarjetas Amarillas:
Getafe (2)
Real Oviedo (6)
Tarjetas Rojas:
Getafe (0)
Real Oviedo (1)
Tiros Libres:
Getafe (6)
Real Oviedo (1)
Así llegan Getafe y Real Oviedo
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 0 a 3.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Real Sociedad con un marcador 1 a 0.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG – 2 PP).
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue José Guzmán Mansilla.
Formación de Getafe hoy
El técnico José Bordalás dispuso una formación 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Kiko Femenía, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en la zaga; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en la mitad de cancha; y Borja Mayoral y Adrián Liso como delanteros.
Formación de Real Oviedo hoy
Por su parte, Veljko Paunovic sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi López en el muro defensivo; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Alberto Reina y Josip Brekalo en el centro del campo; y Luka Ilic y Alex Forés en la delantera.