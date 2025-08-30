EN VIVO: Sevilla aumenta la distancia y marca el segundo en el estadio Municipal de Montilivi

Las estadísticas del encuentro entre Girona y Sevilla de la Liga:



Posesión:

Girona (44%)

VS

Sevilla (56%)

(44%) VS (56%) Tiros al arco:

Girona (11)

VS

Sevilla (4)

(11) VS (4) Fouls cometidos:

Girona (3)

VS

Sevilla (12)

(3) VS (12) Pases Correctos:

Girona (293)

VS

Sevilla (199)

(293) VS (199) Pases Incorrectos:

Girona (63)

VS

Sevilla (56)

(63) VS (56) Recuperaciones:

Girona (11)

VS

Sevilla (25)

(11) VS (25) Tiros Libres:

Girona (5)

VS

Sevilla (0)

Así llegan Girona y Sevilla

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Villarreal por un resultado de 0 a 5.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de caer derrotado 1 a 2 ante Getafe.

El local está en el vigésimo puesto y aún no tiene puntos (2 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (2 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Municipal de Montilivi fue Miguel Ortiz Arias.

Formación de Girona hoy

El técnico Miguel Sánchez Muñoz dispuso una formación 4-5-1 con Paulo Gazzaniga bajo los tres palos; Arnau Martinez, David López, Vitor Reis y Álex Moreno en la zaga; Yáser Asprilla, Axel Witsel, Iván Martín, Thomas Lemar y Joel Roca en la mitad de cancha; y Cristhian Stuani como delantero.

Formación de Sevilla hoy

Por su parte, Matías Almeyda sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Orjan Nyland; José Ángel Carmona, Andrés Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo en el muro defensivo; Chidera Ejuke, Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé y Alfon González en el centro del campo; y Ruben Vargas y Isaac Romero en la delantera.