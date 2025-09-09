EN VIVO: Jamaica anota y pasa a superar por 2-0 a Trinidad

Las estadísticas del encuentro entre Jamaica y Trinidad :
Tarjetas Amarillas:
Jamaica (3)
Trinidad (0)
Así llegan Jamaica y Trinidad
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Jamaica en partidos
Jamaica logró un triunfo por 4-0 ante Bermudas.
Últimos resultados de Trinidad en partidos
Trinidad viene de empatar 0-0 ante Curazao..
El juez elegido para dirigir el partido en el Independence Park fue Mario Escobar Toca.
Formación de Jamaica hoy
El técnico Steve McClaren dispuso una formación 4-5-1 con Jahmali Waite bajo los tres palos; Dexter Lembikisa, Gregory Leigh, Damion Lowe y Richard King en la zaga; Isaac Hayden, Tyrese Campbell, Jonathan Russell, Kasey Palmer y Bailey Cadamarteri en la mitad de cancha; y Renaldo Cephas como delantero.
Formación de Trinidad hoy
Por su parte, Dwight Yorke sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Denzil Smith; Rio Cardines, Josiah Trimmingham, Kobi Henry, Noah Powder en el muro defensivo; Dante Sealy, Wayne Frederick II, Andre Rampersad y Tyrese Spicer en el centro del campo; y Levi García y Steffen Yeates en la delantera.