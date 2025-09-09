EN VIVO: Jamaica anota y pasa a superar por 2-0 a Trinidad

Jamaica marca el segundo gol de la victoria parcial sobre Trinidad. Bailey Cadamarteri (35′ 1T) y Jonathan Russell (12′ 2T) son los que anotaron para el local.

Las estadísticas del encuentro entre Jamaica y Trinidad :



Tarjetas Amarillas:

Jamaica (3)

VS

Trinidad (0)

Así llegan Jamaica y Trinidad

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Jamaica en partidos

Jamaica logró un triunfo por 4-0 ante Bermudas.

Últimos resultados de Trinidad en partidos

Trinidad viene de empatar 0-0 ante Curazao..

El juez elegido para dirigir el partido en el Independence Park fue Mario Escobar Toca.

Formación de Jamaica hoy

El técnico Steve McClaren dispuso una formación 4-5-1 con Jahmali Waite bajo los tres palos; Dexter Lembikisa, Gregory Leigh, Damion Lowe y Richard King en la zaga; Isaac Hayden, Tyrese Campbell, Jonathan Russell, Kasey Palmer y Bailey Cadamarteri en la mitad de cancha; y Renaldo Cephas como delantero.

Formación de Trinidad hoy

Por su parte, Dwight Yorke sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Denzil Smith; Rio Cardines, Josiah Trimmingham, Kobi Henry, Noah Powder en el muro defensivo; Dante Sealy, Wayne Frederick II, Andre Rampersad y Tyrese Spicer en el centro del campo; y Levi Garcí­a y Steffen Yeates en la delantera.