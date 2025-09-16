EN VIVO: Borussia Dortmund supera 4 a 2 a Juventus

EN VIVO: Borussia Dortmund supera 4 a 2 a Juventus

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Pese a que Juventus pudo empatar el duelo disputado en el Allianz Stadium, a través de Kenan Yildiz (17′ 2T) y Dusan Vlahovic (21′ 2T), ahora pierde ante el asedio de B. Dortmund por un 4 a 2 y la autoría de Karim Adeyemi (6′ 2T), Felix Nmecha (19′ 2T), Yan Couto (28′ 2T) y Ramy Bensebaini (40′ 2T, de penal).

Las estadísticas del encuentro entre Juventus y Borussia Dortmund de la Champions:

  • Posesión:
    Juventus (50%)
    VS
    Borussia Dortmund (50%)
  • Tiros al arco:
    Juventus (7)
    VS
    Borussia Dortmund (3)
  • Fouls cometidos:
    Juventus (13)
    VS
    Borussia Dortmund (7)
  • Pases Correctos:
    Juventus (386)
    VS
    Borussia Dortmund (370)
  • Pases Incorrectos:
    Juventus (51)
    VS
    Borussia Dortmund (80)
  • Recuperaciones:
    Juventus (15)
    VS
    Borussia Dortmund (11)
  • Tarjetas Amarillas:
    Juventus (0)
    VS
    Borussia Dortmund (1)

El juez elegido para dirigir el partido en el Allianz Stadium fue François Letexier.

Formación de Juventus hoy

El técnico Igor Tudor dispuso una formación 3-6-1 con Michele Di Gregorio bajo los tres palos; Pierre Kalulu, Bremer y Lloyd Kelly en la zaga; Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Khéphren Thuram, Andrea Cambiaso, Jonathan David y Kenan Yildiz en la mitad de cancha; y Lois Openda como delantero.

Formación de Borussia Dortmund hoy

Por su parte, Niko Kovac sale al ruedo con una estrategia 3-6-1, con el portero Gregor Kobel; Julian Ryerson, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini en el muro defensivo; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Karim Adeyemi y Maximilian Beier en el centro del campo; y Serhou Guirassy en la delantera.

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes
