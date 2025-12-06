En vivo: FC Barcelona visita al Real Betis y buscará mantener el liderato de la tabla en la jornada 15 de La Liga

FC Barcelona llega a la jornada 15 de La Liga española como líder de la tabla y visitará al Real Betis en Sevilla buscando ampliar su ventaja en la clasificación. Los culés vienen de vencer al Atlético de Madrid en la jornada anterior, resultado que les permitió mantener el primer lugar de la competencia española.

El Betis, que actualmente se encuentra en la quinta posición de la tabla, intentará dar la sorpresa en casa ante uno de los equipos más poderosos de la liga. El partido promete ser intenso, con el Barcelona buscando los tres puntos para consolidar su liderato y el conjunto bético peleando por acercarse a los puestos europeos.

Sigue el minuto a minuto del partido entre FC Barcelona y Real Betis por la jornada 16 de La Liga. Todas las jugadas, goles y momentos clave del encuentro en vivo: