En vivo | Francia se enfrenta a Suecia: siga el minuto a minuto del duelo por los dieciseisavos de final

La selección de Francia se enfrenta esta tarde a Suecia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Sobre el papel, el conjunto galo parte como favorito para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Sin embargo, enfrente tendrá a una selección sueca que buscará dar la sorpresa y eliminar a uno de los principales aspirantes al título. El combinado francés cuenta con una constelación de figuras, lideradas por Kylian Mbappé, quien intentará aumentar su cuota goleadora y consolidarse como uno de los principales referentes ofensivos del campeonato.

Se espera un partido en el que Francia controle el balón y genere constantes ocasiones de peligro sobre el arco sueco. Suecia, por su parte, apostará por un planteamiento más conservador e intentará aprovechar los contragolpes con Alexander Isak y Viktor Gyökeres, sus principales cartas ofensivas.

El conjunto sueco también confía en el orden táctico y la solidez colectiva como sus principales armas para contrarrestar el poderío francés. el partido se disputará a las 15:00 de Guatemala y aquí podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.