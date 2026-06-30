En vivo | Francia se enfrenta a Suecia: siga el minuto a minuto del duelo por los dieciseisavos de final

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En vivo | Francia se enfrenta a Suecia: siga el minuto a minuto del duelo por los dieciseisavos de final

Francia y Suecia juegan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido en donde los galos salen como favoritos. Sigue el minuto a minuto del encuentro aquí.

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NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Los jugadores de Francia durante el calentamiento previo al partido del Mundial de fútbol 2026 entre las selecciones de Francia y Senegal, este martes en el estadio Nueva York/Nueva Jersey. EFE/Sebastiao Moreira

Francia se enfrenta esta tarde a Suecia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.(Foto Prensa Libre: EFE).

La selección de Francia se enfrenta esta tarde a Suecia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Sobre el papel, el conjunto galo parte como favorito para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Sin embargo, enfrente tendrá a una selección sueca que buscará dar la sorpresa y eliminar a uno de los principales aspirantes al título. El combinado francés cuenta con una constelación de figuras, lideradas por Kylian Mbappé, quien intentará aumentar su cuota goleadora y consolidarse como uno de los principales referentes ofensivos del campeonato.

Se espera un partido en el que Francia controle el balón y genere constantes ocasiones de peligro sobre el arco sueco. Suecia, por su parte, apostará por un planteamiento más conservador e intentará aprovechar los contragolpes con Alexander Isak y Viktor Gyökeres, sus principales cartas ofensivas.

El conjunto sueco también confía en el orden táctico y la solidez colectiva como sus principales armas para contrarrestar el poderío francés. el partido se disputará a las 15:00 de Guatemala y aquí podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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