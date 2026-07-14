EN VIVO | Francia se mide ante España: siga el minuto a minuto de la semifinal del Mundial 2026

Francia y España se miden este martes en Dallas para conocer al primer finalista de la Copa del Mundo 2026, en un encuentro que promete sacar chispas entre españoles y franceses, que volverán a verse las caras en un partido oficial luego de su último enfrentamiento en las semifinales de la Liga de Naciones de la Uefa, donde el cuadro dirigido por Luis de la Fuente venció 5-4 al conjunto galo.

Hoy nuevamente se enfrentarán en una semifinal, aunque esta será una ocasión aún más especial, ya que el ganador clasificará a la gran final del certamen. España busca disputar su segunda final de una Copa del Mundo, mientras que Francia aspira a alcanzar su tercera final consecutiva.

Los comandados por Kylian Mbappé vienen de vencer en los cuartos de final a Marruecos con un contundente 2-0, gracias a los goles de Mbappé y Dembélé. Por su parte, España derrotó sobre la hora a Bélgica por 2-1, con anotaciones de Fabián Ruiz y Mikel Merino, para asegurar su boleto a las semifinales.

El partido promete ser intenso durante los 90 minutos, o incluso en tiempos extras y penales si fueran necesarios. El cuadro español buscará tener la posesión del balón y controlar el ritmo del encuentro, mientras que el conjunto francés intentará aprovechar los espacios para hacer daño al equipo ibérico.

El partido se disputará a partir de las 13:00 horas de Guatemala y podrás seguir aquí el minuto a minuto de este apasionante enfrentamiento.