EN VIVO | Francia vs. Noruega: siga el minuto a minuto del duelo por el liderato del Grupo I del Mundial 2026

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EN VIVO | Francia vs. Noruega: siga el minuto a minuto del duelo por el liderato del Grupo I del Mundial 2026

Francia y Noruega se enfrentan en la última jornada del Grupo I del Mundial 2026 con el primer lugar en juego. Sigue aquí el minuto a minuto.

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Francia y Noruega disputarán el primer lugar del grupo.(Foto Prensa Libre: EFE).

Francia y Noruega disputarán el primer lugar del grupo.(Foto Prensa Libre: EFE).

Este viernes se define el Grupo I de la Copa del Mundo 2026 con un partido que promete ser uno de los más atractivos de la jornada y de la fase de grupos.

La selección de Francia, una de las favoritas al título y actual subcampeona del certamen, liderada por Kylian Mbappé, se enfrentará esta tarde en Boston a Noruega, encabezada por Erling Haaland, en un duelo entre los dos equipos que dominan el grupo. Ambas selecciones llegan a la última jornada con seis puntos, producto de dos triunfos en sus primeros partidos.

Francia y Noruega disputarán el primer lugar del grupo, que por ahora ocupa el conjunto francés gracias a una mejor diferencia de goles. El encuentro enfrentará a dos de los delanteros más efectivos del futbol actual: Mbappé y Haaland, quienes llegan con cuatro anotaciones cada uno en el torneo.

El partido comenzará a las 13 horas de Guatemala y podrá seguir el minuto a minuto aquí.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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