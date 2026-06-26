EN VIVO | Francia vs. Noruega: siga el minuto a minuto del duelo por el liderato del Grupo I del Mundial 2026

Este viernes se define el Grupo I de la Copa del Mundo 2026 con un partido que promete ser uno de los más atractivos de la jornada y de la fase de grupos.

La selección de Francia, una de las favoritas al título y actual subcampeona del certamen, liderada por Kylian Mbappé, se enfrentará esta tarde en Boston a Noruega, encabezada por Erling Haaland, en un duelo entre los dos equipos que dominan el grupo. Ambas selecciones llegan a la última jornada con seis puntos, producto de dos triunfos en sus primeros partidos.

Francia y Noruega disputarán el primer lugar del grupo, que por ahora ocupa el conjunto francés gracias a una mejor diferencia de goles. El encuentro enfrentará a dos de los delanteros más efectivos del futbol actual: Mbappé y Haaland, quienes llegan con cuatro anotaciones cada uno en el torneo.

El partido comenzará a las 13 horas de Guatemala y podrá seguir el minuto a minuto aquí.