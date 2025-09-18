EN VIVO: Eintracht Frankfurt es superior a Galatasaray y lo vence por 3-1

Deportes

EN VIVO: Eintracht Frankfurt es superior a Galatasaray y lo vence por 3-1

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

|

Las estadísticas del encuentro entre Eintracht Frankfurt y Galatasaray de la Champions:

  • Posesión:
    Eintracht Frankfurt (58%)
    VS
    Galatasaray (42%)
  • Tiros al arco:
    Eintracht Frankfurt (5)
    VS
    Galatasaray (2)
  • Fouls cometidos:
    Eintracht Frankfurt (10)
    VS
    Galatasaray (7)
  • Pases Correctos:
    Eintracht Frankfurt (206)
    VS
    Galatasaray (325)
  • Pases Incorrectos:
    Eintracht Frankfurt (46)
    VS
    Galatasaray (49)
  • Recuperaciones:
    Eintracht Frankfurt (10)
    VS
    Galatasaray (13)
  • Tarjetas Amarillas:
    Eintracht Frankfurt (1)
    VS
    Galatasaray (1)
  • Tiros Libres:
    Eintracht Frankfurt (2)
    VS
    Galatasaray (1)

El partido en el estadio Deutsche Bank Park fue dirigido por el árbitro Marco Guida.

Formación de Eintracht Frankfurt hoy

Dino Toppmoller presentó una alineación 4-5-1 con Michael Zetterer en la portería; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate y Nathaniel Brown en la línea defensiva; Hugo Larsson, Fares Chaibi, Ritsu Doan, Can Uzun y Ansgar Knauff en el mediocampo; y Jonathan Burkardt en la delantera.

Formación de Galatasaray hoy

Por su parte, el entrenador Okan Buruk ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Ugurcan Cakir; Rolland Sallai, Wilfried Singo, Dávinson Sánchez, Eren Elmali como defensores; Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Ilkay Gündogan y Baris Yilmaz como centrocampistas; y Yunus Akgün como delantero.

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS