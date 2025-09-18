EN VIVO: Eintracht Frankfurt es superior a Galatasaray y lo vence por 3-1

Las estadísticas del encuentro entre Eintracht Frankfurt y Galatasaray de la Champions:
-
Posesión:
Eintracht Frankfurt (58%)
VS
Galatasaray (42%)
-
Tiros al arco:
Eintracht Frankfurt (5)
VS
Galatasaray (2)
-
Fouls cometidos:
Eintracht Frankfurt (10)
VS
Galatasaray (7)
-
Pases Correctos:
Eintracht Frankfurt (206)
VS
Galatasaray (325)
-
Pases Incorrectos:
Eintracht Frankfurt (46)
VS
Galatasaray (49)
-
Recuperaciones:
Eintracht Frankfurt (10)
VS
Galatasaray (13)
-
Tarjetas Amarillas:
Eintracht Frankfurt (1)
VS
Galatasaray (1)
-
Tiros Libres:
Eintracht Frankfurt (2)
VS
Galatasaray (1)
El partido en el estadio Deutsche Bank Park fue dirigido por el árbitro Marco Guida.
Formación de Eintracht Frankfurt hoy
Dino Toppmoller presentó una alineación 4-5-1 con Michael Zetterer en la portería; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate y Nathaniel Brown en la línea defensiva; Hugo Larsson, Fares Chaibi, Ritsu Doan, Can Uzun y Ansgar Knauff en el mediocampo; y Jonathan Burkardt en la delantera.
Formación de Galatasaray hoy
Por su parte, el entrenador Okan Buruk ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Ugurcan Cakir; Rolland Sallai, Wilfried Singo, Dávinson Sánchez, Eren Elmali como defensores; Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Ilkay Gündogan y Baris Yilmaz como centrocampistas; y Yunus Akgün como delantero.