En vivo: Girona vs. Getafe cierran la jornada 21 de LaLiga

Este lunes 26 de enero se disputa el último partido de la fecha 21 de LaLiga española, cuando el Girona FC reciba en el estadio Montilivi al Getafe CF.

El compromiso enfrentará a dos equipos ubicados en la parte media y baja de la tabla. Los locales marchan en la 12.ª posición, mientras que los azulones, dirigidos por José Bordalás, atraviesan una situación delicada al ocupar el puesto 18, en zona de descenso, con 21 unidades.

El Getafe buscará un triunfo que le permita salir de posiciones comprometidas y respirar en la lucha por la permanencia. Por su parte, el Girona intentará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes y escalar posiciones en la clasificación.

Se espera un partido competido durante los 90 minutos, en el que ambos equipos saldrán con la intención de quedarse con la victoria y mejorar sus perspectivas en lo que resta de campeonato.