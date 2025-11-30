EN VIVO: Girona vs. Real Madrid siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 14 de LaLiga

MADRID, 29/11/2025.- Captura de video entrenamiento de la plantilla del Real Madrid este sábado, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas antes de la visita al Girona en la 14ª Jornada de LaLiga EA Sports. EFE/Santiago Castro

El Real Madrid jugará de visita en la jornada 14. (Foto: Prensa Libre,EFE)

El Real Madrid afronta este fin de semana una prueba de alta exigencia cuando visite al Girona por la jornada 14 de La Liga, en un encuentro que puede influir directamente en la parte alta de la clasificación. Los blancos buscan mantener el ritmo competitivo fuera de casa ante un rival que ha demostrado solidez en su estadio. El equipo dirigido por Xabi Alonso llega a este compromiso con la intención de sostener la regularidad mostrada en las últimas jornadas.

