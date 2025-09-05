EN VIVO: Haití y Honduras siguen igualados 0-0 en el segundo tiempo

Haití y Honduras están en el campo de juego para la etapa complementaria. El marcador está 0 a 0 en el Ergilio Hato Stadium.

Así llegan Haití y Honduras

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Haití en partidos

Haití busca levantarse de su derrota ante Curazao en el .

Últimos resultados de Honduras en partidos

En la jornada anterior, Honduras derrotó 2-0 a Antigua y Barbuda.

Pierre Lauziere fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Ergilio Hato Stadium.

Formación de Haití hoy

Sébastien Migné presentó una alineación 4-3-3 con Alexandre Pierre defendiendo la portería; Carlens Arcus, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Adé y Markhus Lacroix en la zaga; Jean-Ricner Bellegarde, Leverton Pierre y Danley Jean Jacques en el centro del campo; y con Don Louicius, Frantzdy Pierrot y Fabrice Picault en el ataque.

Formación de Honduras hoy

Por su parte, Reinaldo Rueda salió a jugar con una estrategia 3-4-3, con Edrick Menjívar en la portería; Andy Nájar, Getsel Montes, José Martínez en la línea defensiva; Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Deybi Flores y Joseph Rosales en el mediocampo; y Jorge Benguché, Romell Quioto y Luis Palma en la delantera.