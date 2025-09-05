EN VIVO: Haití y Honduras siguen igualados 0-0 en el segundo tiempo

Así llegan Haití y Honduras
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Haití en partidos
Haití busca levantarse de su derrota ante Curazao en el .
Últimos resultados de Honduras en partidos
En la jornada anterior, Honduras derrotó 2-0 a Antigua y Barbuda.
Pierre Lauziere fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Ergilio Hato Stadium.
Formación de Haití hoy
Sébastien Migné presentó una alineación 4-3-3 con Alexandre Pierre defendiendo la portería; Carlens Arcus, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Adé y Markhus Lacroix en la zaga; Jean-Ricner Bellegarde, Leverton Pierre y Danley Jean Jacques en el centro del campo; y con Don Louicius, Frantzdy Pierrot y Fabrice Picault en el ataque.
Formación de Honduras hoy
Por su parte, Reinaldo Rueda salió a jugar con una estrategia 3-4-3, con Edrick Menjívar en la portería; Andy Nájar, Getsel Montes, José Martínez en la línea defensiva; Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Deybi Flores y Joseph Rosales en el mediocampo; y Jorge Benguché, Romell Quioto y Luis Palma en la delantera.