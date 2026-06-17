EN VIVO | Inglaterra vs. Croacia: siga el minuto a minuto del debut de Bellingham y Modric en el Mundial 2026

El conjunto de Inglaterra debutará este miércoles 17 de junio en la Copa del Mundo 2026, en el arranque del Grupo L, donde afrontará un complicado estreno. El equipo dirigido por Thomas Tuchel se medirá con Croacia en la primera jornada, en un partido que promete emociones durante los 90 minutos.

La selección inglesa llega al Mundial como una de las favoritas para conquistar el título, pese a que el seleccionador de los "Tres Leones" dejó fuera de la convocatoria a jugadores importantes como Palmer y Foden. Sin embargo, Inglaterra cuenta con un plantel repleto de figuras como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford, entre otros.

Por su parte, Croacia, comandada por Luka Modrić —quien disputará su quinto Mundial—, buscará mantenerse como uno de los equipos revelación del torneo, tal como ha ocurrido en las últimas ediciones, en las que se ha consolidado como un rival difícil de vencer.

El encuentro se disputará a las 14 horas de Guatemala. Siga aquí el minuto a minuto de este emocionante partido.