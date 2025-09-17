Inter superó a Ajax con dos tantos de Marcus Thuram

El delantero Marcus Thuram brilló en el partido de la fecha 1, asegurando la victoria para Inter frente a Ajax con un 2-0. El festejo comenzó al minuto 41 de la primera mitad cuando el delantero tomó la pelota para concretar un gol de cabeza. Luego, sentenció sin piedad la valla contraria al definir el resultado final en el minuto 1 del segundo tiempo.

El desempeño Marcus Thuram lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Inter mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 23 pases correctos.

Hakan Çalhanoglu también jugó un buen partido. El volante de Inter efectuó 28 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de Ajax, John Heitinga, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Vitezslav Jaros en el arco; Anton Gaaei, Kou Itakura, Youri Baas y Owen Wijndal en la línea defensiva; Youri Regeer, Davy Klaassen y Kenneth Taylor en el medio; y Oliver Edvarsen, Wout Weghorst y Mika Godts en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Cristian Chivu salieron al campo de juego con un esquema 3-5-2 con Yann Sommer bajo los tres palos; Manuel Akanji, Stefan de Vrij y Alessandro Bastoni en defensa; Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu y Federico Dimarco en la mitad de cancha; y Marcus Thuram y Francesco Pio Esposito en la delantera.

Michael Oliver fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Johan Cruyff Arena.

En la siguiente jornada Ajax se enfrentará de visitante ante Olympique de Marsella e Inter disputará el juego de local frente a Slavia Praga.

Cambios en Ajax

62′ 2T – Salieron Kenneth Taylor por James McConnell y Wout Weghorst por Kasper Dolberg

75′ 2T – Salieron Mika Godts por Raúl Moro y Youri Regeer por Oscar Gloukh

83′ 2T – Salió Kou Itakura por Josip Sutalo

Amonestado en Ajax:

27′ 2T Youri Baas (Conducta antideportiva)

Cambios en Inter

68′ 2T – Salió Henrikh Mkhitaryan por Davide Frattesi

78′ 2T – Salió Nicolò Barella por Piotr Zielinski

79′ 2T – Salió Federico Dimarco por Carlos Augusto

85′ 2T – Salieron Hakan Çalhanoglu por Petar Sucic y Marcus Thuram por Ange Bonny

Amonestados en Inter: