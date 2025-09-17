Inter superó a Ajax con dos tantos de Marcus Thuram

El desempeño Marcus Thuram lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Inter mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 23 pases correctos.
Hakan Çalhanoglu también jugó un buen partido. El volante de Inter efectuó 28 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
El estratega de Ajax, John Heitinga, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Vitezslav Jaros en el arco; Anton Gaaei, Kou Itakura, Youri Baas y Owen Wijndal en la línea defensiva; Youri Regeer, Davy Klaassen y Kenneth Taylor en el medio; y Oliver Edvarsen, Wout Weghorst y Mika Godts en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Cristian Chivu salieron al campo de juego con un esquema 3-5-2 con Yann Sommer bajo los tres palos; Manuel Akanji, Stefan de Vrij y Alessandro Bastoni en defensa; Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu y Federico Dimarco en la mitad de cancha; y Marcus Thuram y Francesco Pio Esposito en la delantera.
Michael Oliver fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Johan Cruyff Arena.
En la siguiente jornada Ajax se enfrentará de visitante ante Olympique de Marsella e Inter disputará el juego de local frente a Slavia Praga.
Cambios en Ajax
- 62′ 2T – Salieron Kenneth Taylor por James McConnell y Wout Weghorst por Kasper Dolberg
- 75′ 2T – Salieron Mika Godts por Raúl Moro y Youri Regeer por Oscar Gloukh
- 83′ 2T – Salió Kou Itakura por Josip Sutalo
Amonestado en Ajax:
- 27′ 2T Youri Baas (Conducta antideportiva)
Cambios en Inter
- 68′ 2T – Salió Henrikh Mkhitaryan por Davide Frattesi
- 78′ 2T – Salió Nicolò Barella por Piotr Zielinski
- 79′ 2T – Salió Federico Dimarco por Carlos Augusto
- 85′ 2T – Salieron Hakan Çalhanoglu por Petar Sucic y Marcus Thuram por Ange Bonny
Amonestados en Inter:
- 16′ 1T Marcus Thuram (Conducta antideportiva) y 21′ 2T Henrikh Mkhitaryan (Conducta antideportiva)