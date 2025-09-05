EN VIVO: Jamaica golea a Bermudas en el estadio National Sports Centre

Otro gol de Jamaica y parece imparable. La visita gana el juego ante Bermudas por 3 a 0, con goles de Damion Lowe (5′ 1T), Renaldo Cephas (26′ 1T) y Kasey Palmer (13′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Bermudas y Jamaica :



Tarjetas Amarillas:

Bermudas (0)

Jamaica (1)

Así llegan Bermudas y Jamaica

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Bermudas en partidos

Bermudas ganó el encuentro previo ante Cuba por 2-1.

Últimos resultados de Jamaica en partidos

Jamaica llega triunfante luego de ver caer a Guatemala con un marcador 3-0.

El juez seleccionado para el partido en el estadio National Sports Centre fue Keylor Herrera Villalobos.

Formación de Bermudas hoy

Michael Findlay propuso una alineación 3-4-3 con Dale Eve en el arco; Reece Jones Jr., Julian Carpenter y Harry Twite como defensores; Ne-Jai Tucker, Kane Crichlow, Willie Clemons y Reggie Lambe como centrocampistas; y Djair Parfitt, Deniche Hill y Nahki Wells como delanteros.

Formación de Jamaica hoy

Por su parte, Steve McClaren se decidió por un esquema 4-4-2, con Jahmali Waite defendiendo el arco; Dexter Lembikisa, Gregory Leigh, Richard King, Damion Lowe como zagueros; Kasey Palmer, Isaac Hayden, Jonathan Russell y Tyrese Campbell en el centro del campo; y con Bailey Cadamarteri y Renaldo Cephas como atacantes.