EN VIVO: Jamaica golea a Bermudas en el estadio National Sports Centre

Las estadísticas del encuentro entre Bermudas y Jamaica :
-
Tarjetas Amarillas:
Bermudas (0)
VS
Jamaica (1)
Así llegan Bermudas y Jamaica
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Bermudas en partidos
Bermudas ganó el encuentro previo ante Cuba por 2-1.
Últimos resultados de Jamaica en partidos
Jamaica llega triunfante luego de ver caer a Guatemala con un marcador 3-0.
El juez seleccionado para el partido en el estadio National Sports Centre fue Keylor Herrera Villalobos.
Formación de Bermudas hoy
Michael Findlay propuso una alineación 3-4-3 con Dale Eve en el arco; Reece Jones Jr., Julian Carpenter y Harry Twite como defensores; Ne-Jai Tucker, Kane Crichlow, Willie Clemons y Reggie Lambe como centrocampistas; y Djair Parfitt, Deniche Hill y Nahki Wells como delanteros.
Formación de Jamaica hoy
Por su parte, Steve McClaren se decidió por un esquema 4-4-2, con Jahmali Waite defendiendo el arco; Dexter Lembikisa, Gregory Leigh, Richard King, Damion Lowe como zagueros; Kasey Palmer, Isaac Hayden, Jonathan Russell y Tyrese Campbell en el centro del campo; y con Bailey Cadamarteri y Renaldo Cephas como atacantes.