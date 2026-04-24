EN VIVO l Real Betis vs. Real Madrid por la jornada 32 de LaLiga

El Real Madrid visitará este viernes al Real Betis en el arranque de la jornada 32 de LaLiga. El conjunto merengue llega a este compromiso en la segunda posición de la tabla, a nueve puntos del líder, Barcelona, cuando restan seis jornadas para el final del campeonato.

Este panorama complica seriamente sus aspiraciones de pelear por el título, pese a que aún está pendiente un clásico que se jugará el próximo 10 de mayo. El equipo blanco, dirigido por Álvaro Arbeloa, buscará sumar tres puntos para mantenerse en la lucha,en esta recta final del torneo.

Por su parte, el Real Betis intentará hacer valer su condición de local. Los dirigidos por Manuel Pellegrini saldrán en busca de la victoria para seguir escalando posiciones en la tabla y consolidar su objetivo en la temporada.

El encuentro se disputará a las 13 horas de Guatemala, en un duelo en el que verdiblancos y merengues buscarán quedarse con las tres unidades.