EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Liverpool y PSG

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EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Liverpool y PSG

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

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¡Segundos 45 minutos en marcha en el estadio Anfield! Durante la primera etapa, Liverpool y PSG no pudieron romper la red rival y están 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Liverpool y PSG de la Champions:

  • Posesión:
    Liverpool (55%)
    VS
    PSG (45%)
  • Tiros al arco:
    Liverpool (5)
    VS
    PSG (6)
  • Fouls cometidos:
    Liverpool (4)
    VS
    PSG (7)
  • Pases Correctos:
    Liverpool (189)
    VS
    PSG (252)
  • Pases Incorrectos:
    Liverpool (75)
    VS
    PSG (61)
  • Recuperaciones:
    Liverpool (6)
    VS
    PSG (17)
  • Tarjetas Amarillas:
    Liverpool (1)
    VS
    PSG (0)
  • Tiros Libres:
    Liverpool (2)
    VS
    PSG (0)

Hoy es la revancha entre PSG, que triunfó 2 a 0 en la ida, y Liverpool, que buscará dar vuelta el resultado. Ambos se juegan la posibilidad de seguir con vida en el campeonato. El cotejo corresponde a la llave 1 de la Champions y se juega a las 13:00 horas en el estadio Anfield.

El árbitro Maurizio Mariani fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Liverpool hoy

El estratega Arne Slot apostó por una formación 4-4-2 con Giorgi Mamardashvili bajo los tres palos; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en la zaga; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz en el medio; y Alexander Isak y Hugo Ekitike como atacantes.

Formación de PSG hoy

Por su parte, el entrenador Luis Enrique planteó un esquema táctico 4-3-3 con Matvey Safonov en la portería; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes en la línea defensiva; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en el mediocampo; y Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en la delantera.

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