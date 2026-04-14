EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Liverpool y PSG

Las estadísticas del encuentro entre Liverpool y PSG de la Champions:
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Posesión:
Liverpool (55%)
VS
PSG (45%)
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Tiros al arco:
Liverpool (5)
VS
PSG (6)
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Fouls cometidos:
Liverpool (4)
VS
PSG (7)
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Pases Correctos:
Liverpool (189)
VS
PSG (252)
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Pases Incorrectos:
Liverpool (75)
VS
PSG (61)
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Recuperaciones:
Liverpool (6)
VS
PSG (17)
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Tarjetas Amarillas:
Liverpool (1)
VS
PSG (0)
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Tiros Libres:
Liverpool (2)
VS
PSG (0)
Hoy es la revancha entre PSG, que triunfó 2 a 0 en la ida, y Liverpool, que buscará dar vuelta el resultado. Ambos se juegan la posibilidad de seguir con vida en el campeonato. El cotejo corresponde a la llave 1 de la Champions y se juega a las 13:00 horas en el estadio Anfield.
El árbitro Maurizio Mariani fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
Formación de Liverpool hoy
El estratega Arne Slot apostó por una formación 4-4-2 con Giorgi Mamardashvili bajo los tres palos; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en la zaga; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz en el medio; y Alexander Isak y Hugo Ekitike como atacantes.
Formación de PSG hoy
Por su parte, el entrenador Luis Enrique planteó un esquema táctico 4-3-3 con Matvey Safonov en la portería; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes en la línea defensiva; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en el mediocampo; y Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en la delantera.