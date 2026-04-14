EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Liverpool y PSG

¡Segundos 45 minutos en marcha en el estadio Anfield! Durante la primera etapa, Liverpool y PSG no pudieron romper la red rival y están 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Liverpool y PSG de la Champions:



Posesión:

Liverpool (55%)

VS

PSG (45%)

(55%) VS (45%) Tiros al arco:

Liverpool (5)

VS

PSG (6)

(5) VS (6) Fouls cometidos:

Liverpool (4)

VS

PSG (7)

(4) VS (7) Pases Correctos:

Liverpool (189)

VS

PSG (252)

(189) VS (252) Pases Incorrectos:

Liverpool (75)

VS

PSG (61)

(75) VS (61) Recuperaciones:

Liverpool (6)

VS

PSG (17)

(6) VS (17) Tarjetas Amarillas:

Liverpool (1)

VS

PSG (0)

(1) VS (0) Tiros Libres:

Liverpool (2)

VS

PSG (0)

Hoy es la revancha entre PSG, que triunfó 2 a 0 en la ida, y Liverpool, que buscará dar vuelta el resultado. Ambos se juegan la posibilidad de seguir con vida en el campeonato. El cotejo corresponde a la llave 1 de la Champions y se juega a las 13:00 horas en el estadio Anfield.

El árbitro Maurizio Mariani fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Liverpool hoy

El estratega Arne Slot apostó por una formación 4-4-2 con Giorgi Mamardashvili bajo los tres palos; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en la zaga; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz en el medio; y Alexander Isak y Hugo Ekitike como atacantes.

Formación de PSG hoy

Por su parte, el entrenador Luis Enrique planteó un esquema táctico 4-3-3 con Matvey Safonov en la portería; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes en la línea defensiva; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en el mediocampo; y Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en la delantera.