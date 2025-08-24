EN VIVO: Llegó el segundo para Real Madrid y ahora supera 2-0 a Real Oviedo

Las estadísticas del encuentro entre Real Oviedo y Real Madrid de la Liga:



Posesión:

Real Oviedo (65%)

VS

Real Madrid (35%)

(65%) VS (35%) Tiros al arco:

Real Oviedo (2)

VS

Real Madrid (17)

(2) VS (17) Fouls cometidos:

Real Oviedo (6)

VS

Real Madrid (6)

(6) VS (6) Pases Correctos:

Real Oviedo (279)

VS

Real Madrid (620)

(279) VS (620) Pases Incorrectos:

Real Oviedo (63)

VS

Real Madrid (56)

(63) VS (56) Recuperaciones:

Real Oviedo (3)

VS

Real Madrid (27)

(3) VS (27) Tarjetas Amarillas:

Real Oviedo (2)

VS

Real Madrid (1)

(2) VS (1) Tiros Libres:

Real Oviedo (0)

VS

Real Madrid (2)

Así llegan Real Oviedo y Real Madrid

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo fue derrotado en el Estadio de la Cerámica frente a Villarreal por 0 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (1 PG).

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Real Oviedo hoy

Veljko Paunovic se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Aarón Escandell; Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo y Rahim Alhassane como defensores; Kwasi Sibo, Leander Dendoncker, Nacho Vidal, Luka Ilic y Ilyas Chaira como centrocampistas; y Salomón Rondón como delantero.

Formación de Real Madrid hoy

Por su parte, el entrenador Xabier Alonso Olano dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Thibaut Courtois defendiendo el arco; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras como zagueros; Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en el centro del campo; y con Rodrygo y Kylian Mbappé como atacantes.