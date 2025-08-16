EN VIVO| Mallorca vs. Barcelona chocan por la primera jornada de LaLiga

La temporada 2025-2026 de LaLiga Española arranca con emociones renovadas y el Barcelona tendrá su primer desafío visitando al Mallorca este sábado 16 de agosto a las 11:30 de la mañana en el Estadi Mallorca Son Moix. Tras una pretemporada de ajustes y fichajes estratégicos, los dirigidos por Hansi Flick buscan empezar con el pie derecho y marcar el rumbo hacia sus objetivos en la liga doméstica.

El Mallorca, por su parte, llega motivado tras reforzarse en varias posiciones clave y con la intención de consolidar su presencia en la máxima categoría del fútbol español.