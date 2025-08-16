EN VIVO| Mallorca vs. Barcelona chocan por la primera jornada de LaLiga

Fútbol Internacional

EN VIVO| Mallorca vs. Barcelona chocan por la primera jornada de LaLiga

PALMA DE MALLORCA, 16/08/2025.- El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal calienta este sábado, previo a la primera jornada de LaLiga EA Sports, entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona, en el estadio de Son Moix de Palma de Mallorca. EFE/ Cati Cladera

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal calienta este sábado en el estadio de Son Moix de Palma de Mallorca. (Foto: Prensa Libre , EFE)

La temporada 2025-2026 de LaLiga Española arranca con emociones renovadas y el Barcelona tendrá su primer desafío visitando al Mallorca este sábado 16 de agosto a las 11:30 de la mañana en el Estadi Mallorca Son Moix. Tras una pretemporada de ajustes y fichajes estratégicos, los dirigidos por Hansi Flick buscan empezar con el pie derecho y marcar el rumbo hacia sus objetivos en la liga doméstica.

El Mallorca, por su parte, llega motivado tras reforzarse en varias posiciones clave y con la intención de consolidar su presencia en la máxima categoría del fútbol español.

Miguel Linares

Barcelona FC Deportes Futbol Internacional LaLiga 
