EN VIVO: Manchester City y Real Madrid, sin ventajas en el comienzo: 0-0

Posesión:

Manchester City (39%)

VS

Real Madrid (61%)

(39%) VS (61%) Tiros al arco:

Manchester City (4)

VS

Real Madrid (2)

(4) VS (2) Fouls cometidos:

Manchester City (2)

VS

Real Madrid (1)

(2) VS (1) Pases Correctos:

Manchester City (131)

VS

Real Madrid (63)

(131) VS (63) Pases Incorrectos:

Manchester City (13)

VS

Real Madrid (14)

(13) VS (14) Recuperaciones:

Manchester City (1)

VS

Real Madrid (8)

(1) VS (8) Tarjetas Rojas:

Manchester City (1)

VS

Real Madrid (0)

(1) VS (0) Tiros Libres:

Manchester City (0)

VS

Real Madrid (1)

La previa del encuentro entre

Manchester City

y

Real Madrid

por

Champions League 2025-2026 :



Mientras que Los Merengues tienen casi asegurado su pasaje a Cuartos de Final, los Citizens buscará reponerse del duro golpe del partido anterior para seguir vivo en el torneo de la Champions. El duelo se jugará hoy desde las 14:00 horas en el Etihad Stadium.

El árbitro Clément Turpin fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Manchester City hoy

El estratega Josep Guardiola apostó por una formación 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma bajo los tres palos; Matheus Nunes, Abdukodir khusanov, Rúben Dias y Rayan Ait Nouri en la zaga; Rodri, Rayan Cherki, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders y Jeremy Doku en el medio; y Erling Haaland como atacante.

Formación de Real Madrid hoy

Por su parte, el entrenador Álvaro Árbeloa planteó un esquema táctico 4-4-2 con Thibaut Courtois en la portería; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García en la línea defensiva; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en el mediocampo; y Brahim Díaz y Vinicius Júnior en la delantera.