Marcus Rashford sentenció el triunfo de Barcelona ante Newcastle United con doblete

Marcus Rashford se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Barcelona metió 2 goles, efectuó 28 pases correctos y buscó el arco contrario con 6 disparos.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Jules Koundé. El zaguero de Barcelona fue importante al ganar 3 pelotas y lanzar 9 pelotas fuera del área de peligro.
El volante Joe Willock de Newcastle United sacó a bailar al volante Frenkie de Jong de Barcelona y le tiró un caño a los 71 minutos de la segunda etapa.
El director técnico de Newcastle, Eddie Howe, planteó una estrategia 4-3-3 con Nick Pope en el arco; Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn y Valentino Livramento en la línea defensiva; Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Joelinton en el medio; y Anthony Elanga, Anthony Gordon y Harvey Barnes en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Hans Flick se pararon con un esquema 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsi y Gerard Martín en defensa; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Fermín López y Marcus Rashford en la mitad de cancha; y Robert Lewandowski en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio St. James Park fue Glenn Nyberg.
Newcastle visitará a U. Saint-Gilloise en la próxima jornada. Por el lado de los Blaugranas jugarán de local frente a PSG.
Cambios en Newcastle United
- 62′ 2T – Salieron Harvey Barnes por Nick Woltemade, Joelinton por Jacob Murphy, Anthony Elanga por Joe Willock y Fabian Schär por Malick Thiaw
- 75′ 2T – Salió Kieran Trippier por Sven Botman
Amonestados en Newcastle United:
- 28′ 1T Joelinton (Conducta antideportiva) y 46′ 1T Dan Burn (Conducta antideportiva)
Cambios en Barcelona
- 68′ 2T – Salieron Robert Lewandowski por Ferran Torres y Pau Cubarsi por Andreas Christensen
- 80′ 2T – Salieron Marcus Rashford por Dani Olmo y Gerard Martín por Eric García
- 92′ 2T – Salió Fermín López por Marc Casadó
Amonestados en Barcelona:
- 44′ 1T Gerard Martín (Conducta antideportiva), 29′ 2T Fermín López (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 36′ 2T Frenkie de Jong (Conducta antideportiva) y 51′ 2T Marc Casadó (Conducta antideportiva)