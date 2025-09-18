Marcus Rashford sentenció el triunfo de Barcelona ante Newcastle United con doblete

Anotando en dos ocasiones, Marcus Rashford fue fundamental en la victoria por 2-1 de los Blaugranas sobre Newcastle en la fecha 1 disputado este jueves en el estadio St. James Park. los Blaugranas estableció su superioridad al conseguir una ventaja de 2-0 gracias a Marcus Rashford. El futbolista alcanzó su primer gol después de un cabezazo (12′ del segundo tiempo) y facturó el segundo con un disparo (21′ de la misma etapa). Newcastle pudo recortar distancias con un gol de jugada de Anthony Gordon, a los 44 minutos de la misma mitad, pero el tiempo restante no fue suficiente para revertir el resultado.Marcus Rashford hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 21 de la segunda etapa. La conquista del volante llegó luego de una jugada individual por la derecha. Con un zapatazo que propinó desde la puerta del área, acomodó el balón en el ángulo derecho del portero Nick Pope.

Marcus Rashford se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Barcelona metió 2 goles, efectuó 28 pases correctos y buscó el arco contrario con 6 disparos.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Jules Koundé. El zaguero de Barcelona fue importante al ganar 3 pelotas y lanzar 9 pelotas fuera del área de peligro.

El volante Joe Willock de Newcastle United sacó a bailar al volante Frenkie de Jong de Barcelona y le tiró un caño a los 71 minutos de la segunda etapa.

El director técnico de Newcastle, Eddie Howe, planteó una estrategia 4-3-3 con Nick Pope en el arco; Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn y Valentino Livramento en la línea defensiva; Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Joelinton en el medio; y Anthony Elanga, Anthony Gordon y Harvey Barnes en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Hans Flick se pararon con un esquema 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsi y Gerard Martín en defensa; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Fermín López y Marcus Rashford en la mitad de cancha; y Robert Lewandowski en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio St. James Park fue Glenn Nyberg.

Newcastle visitará a U. Saint-Gilloise en la próxima jornada. Por el lado de los Blaugranas jugarán de local frente a PSG.

Cambios en Newcastle United

62′ 2T – Salieron Harvey Barnes por Nick Woltemade, Joelinton por Jacob Murphy, Anthony Elanga por Joe Willock y Fabian Schär por Malick Thiaw

75′ 2T – Salió Kieran Trippier por Sven Botman

Amonestados en Newcastle United:

28′ 1T Joelinton (Conducta antideportiva) y 46′ 1T Dan Burn (Conducta antideportiva)

Cambios en Barcelona

68′ 2T – Salieron Robert Lewandowski por Ferran Torres y Pau Cubarsi por Andreas Christensen

80′ 2T – Salieron Marcus Rashford por Dani Olmo y Gerard Martín por Eric García

92′ 2T – Salió Fermín López por Marc Casadó

Amonestados en Barcelona: