EN VIVO | México vs. Ecuador: siga el minuto a minuto de este duelo por un boleto a los octavos del Mundial 2026

A partir de las 19.00 horas de Guatemala, el Estadio Ciudad de México (Azteca) alberga uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. México y Ecuador protagonizan un duelo de eliminación directa que promete emociones de principio a fin.

El Tricolor afronta el compromiso con el respaldo de su afición y la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo. Tras una sólida fase de grupos, el conjunto dirigido por Javier Aguirre intentará hacer valer la localía frente a una selección ecuatoriana que ha demostrado intensidad, orden táctico y velocidad para atacar.

Ecuador, por su parte, llega con confianza después de superar una exigente primera fase y buscará dar otro golpe sobre la mesa frente al anfitrión. La Tri confía en su fortaleza colectiva y en la capacidad de sus figuras para competir en escenarios de máxima presión.

El encuentro será dirigido por el árbitro esloveno Slavko Vinčić, uno de los colegiados con mayor experiencia en competiciones internacionales.

El vencedor de esta llave avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará a Marruecos, que eliminó a Países Bajos en la tanda de penales.

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