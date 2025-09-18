EN VIVO: Barcelona se queda con la ventaja ante Newcastle United

Newcastle descontó en el minuto 89 por Anthony Gordon, dejando el marcador 2-1. En tanto, los Blaugranas convirtieron en dos ocasiones a cargo de Marcus Rashford (12′ 2T y 21′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Newcastle United y Barcelona de la Champions:



Posesión:

Newcastle United (62%)

VS

Barcelona (38%)

(62%) VS (38%) Tiros al arco:

Newcastle United (6)

VS

Barcelona (7)

(6) VS (7) Fouls cometidos:

Newcastle United (11)

VS

Barcelona (11)

(11) VS (11) Pases Correctos:

Newcastle United (213)

VS

Barcelona (439)

(213) VS (439) Pases Incorrectos:

Newcastle United (78)

VS

Barcelona (83)

(78) VS (83) Recuperaciones:

Newcastle United (4)

VS

Barcelona (18)

(4) VS (18) Tarjetas Amarillas:

Newcastle United (2)

VS

Barcelona (3)

El juez seleccionado para el partido en el estadio St. James Park fue Glenn Nyberg.

Formación de Newcastle United hoy

Eddie Howe propuso una alineación 4-3-3 con Nick Pope en el arco; Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn y Valentino Livramento como defensores; Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Joelinton como centrocampistas; y Anthony Elanga, Anthony Gordon y Harvey Barnes como delanteros.

Formación de Barcelona hoy

Por su parte, Hans Flick se decidió por un esquema 4-5-1, con Joan García defendiendo el arco; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsi, Gerard Martín como zagueros; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Fermín López y Marcus Rashford en el centro del campo; y con Robert Lewandowski como atacante.