EN VIVO: Nicaragua logra empatar 1 a 1 ante Costa Rica

Las estadísticas del encuentro entre Nicaragua y Costa Rica :
-
Tarjetas Amarillas:
Nicaragua (1)
VS
Costa Rica (2)
-
Tarjetas Rojas:
Nicaragua (1)
VS
Costa Rica (0)
Así llegan Nicaragua y Costa Rica
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Nicaragua en partidos
Nicaragua no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Panamá.
Últimos resultados de Costa Rica en partidos
Costa Rica llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Trinidad.
El árbitro designado para el encuentro fue Marco Ortiz Nava.
El equipo dirigido por Marco Figueroa plantea su juego con una formación 5-3-2 con Miguel Rodríguez en el arco; Josué Quijano, Óscar Acevedo, Henry Niño, Justing Cano y Emmanuel Gómez en defensa; Juan Barrera, Ariel Arauz y Junior Arteaga en el medio; y Ariagner Smith y Jason Coronel en la delantera.
Por su parte, los conducidos por Miguel Herrera se paran en la cancha con una estrategia 5-3-2 con Keylor Navas defendiendo la portería; Carlos Mora, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa, Joseph Mora en la zaga; Brandon Aguilera, Josimar Alcócer y Orlando Galo en el centro del campo; y con Alonso Martínez y Manfred Ugalde en el ataque.