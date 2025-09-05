EN VIVO: Nicaragua logra empatar 1 a 1 ante Costa Rica

En el minuto 80, el volante Byron Bonilla marcó la igualdad para Nicaragua. Costa Rica se había puesto en ventaja en el minuto 59, a través de Alexis Gamboa.

Las estadísticas del encuentro entre Nicaragua y Costa Rica :



Tarjetas Amarillas:

Nicaragua (1)

VS

Costa Rica (2)

(1) VS (2) Tarjetas Rojas:

Nicaragua (1)

VS

Costa Rica (0)

Así llegan Nicaragua y Costa Rica

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Nicaragua en partidos

Nicaragua no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Panamá.

Últimos resultados de Costa Rica en partidos

Costa Rica llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Trinidad.

El árbitro designado para el encuentro fue Marco Ortiz Nava.

El equipo dirigido por Marco Figueroa plantea su juego con una formación 5-3-2 con Miguel Rodríguez en el arco; Josué Quijano, Óscar Acevedo, Henry Niño, Justing Cano y Emmanuel Gómez en defensa; Juan Barrera, Ariel Arauz y Junior Arteaga en el medio; y Ariagner Smith y Jason Coronel en la delantera.

Por su parte, los conducidos por Miguel Herrera se paran en la cancha con una estrategia 5-3-2 con Keylor Navas defendiendo la portería; Carlos Mora, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa, Joseph Mora en la zaga; Brandon Aguilera, Josimar Alcócer y Orlando Galo en el centro del campo; y con Alonso Martínez y Manfred Ugalde en el ataque.