EN VIVO | Nueva Zelanda vs. Bélgica: siga las incidencias del duelo del Grupo G desde Vancouver

Nueva Zelanda y Bélgica cierran la jornada de este viernes 26 de junio con un partido programado para las 21 horas de Guatemala en el BC Place de Vancouver, correspondiente a la tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Mientras los europeos buscan asegurar su clasificación, los oceánicos intentarán dar la sorpresa.

Bélgica suma dos puntos tras igualar en sus dos primeros partidos. Los Diablos Rojos registran un gol a favor y uno en contra, un rendimiento por debajo de las expectativas para una selección considerada entre las favoritas al inicio del torneo. Una victoria les permitiría dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final, mientras que un empate o una derrota podría comprometer sus aspiraciones.

Nueva Zelanda llega con un punto, producto de un empate y una derrota, además de tres goles a favor y cinco en contra. Los All Whites, la selección con menor clasificación en el ranquin FIFA dentro del grupo, buscarán una victoria que significaría una de las más importantes de su historia y que mantendría vivas sus opciones de avanzar.

El BC Place, con capacidad para más de 54 mil espectadores, será el escenario de un duelo entre la experiencia de Bélgica y el entusiasmo de una selección neozelandesa que intentará aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.

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